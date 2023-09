Najviac zo všetkého ho prekvapila mapa, na ktorej boli vyznačené rezervácie pre pôvodných obyvateľov Ameriky, Indiánov.

Vyučil sa za stolára, pracoval v drevárskej firme. Bol však mladý, chcel skúsiť svet, a tak sa v roku 2006 vybral z Liptova za lepším životom do Birminghamu. „Zamestnal som sa vo fabrike na tesnenia. Robota bola ľahšia ako na Slovensku, peňazí viac. Čo na tom, že sme sa štyria tlačili v prenajatom karavane, kde som už v jeseni spával v spacom vaku aj pod perinou,“ vráti sa do minulosti sympatický chlap, ktorý pár týždňov po príchode na ostrovy viezol kamarátky na rannú zmenu. Za volantom auta dostal mikrospánok, narazil do mosta a prišiel o zrak.

Lekári Pavla (47) uisťovali, že aspoň v jednom oku mu ostane svetlocit, aby rozoznal noc odo dňa, no jeho svet sa ponoril do temnoty. „Prvý rok som sedel sám doma v úplnej tme a zaháňal chmúrne myšlienky. Učil som sa chodiť s paličkou, počúval som rádio a aj televízor. Taký komisár Derrick je pre nevidiacich dokonalý,“ prekvapí nás Pavol. Necelé dva roky strávil v škole pre zrakovo postihnutých v Levoči, kde sa naučil čítať Braillovo písmo. Zvládol prácu s počítačom, urobil si masérsky kurz a osamostatnil sa.