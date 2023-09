Snúbenci Poruchovci nám prezradili, prečo si neužívajú život v rodinnom dome.

Speváčka a herečka Dáša Mamba Šarközyová(33) sa aj so svojím snúbencom tanečníkom Tonym Poruchom(32) rozhodli, že si zadovážia pozemok blízko Bratislavy a z bytu v hlavnom meste sa presťahujú do svojej vysnívanej vily. Pozemok kúpili aj s rozostavanou stavbou, ktorú si postupne upravovali podľa svojich predstáv. Od vtedy už ubehli takmer tri roky a párik spolu so synom Manolom ešte stále bývajú v byte. Dvojica nám otvorene priznala, čo im bráni v tom, aby si užívali súkromie v rodinnom dome, čo všetko im tam ešte chýba a či z nich budú veľký pestovatelia, ktorým budú susedia závidieť.