Svetom šoubiznisu otriasla kauza domáceho a sexuálneho násilia. Tomy Kotty po liečení prehovoril.

Ráchel Karnižová (23) a Tomy Kotty (31) pôsobili dlho ako veľmi zamilovaný pár. Obvinenie z domáceho a sexuálneho násilia však všetko zmenili. Po poslednom Tomyho výbuchu sa Ráchel rozhodla zverejniť všetko, čo sa jej stalo.



Fotografie dobitej tváre či tela, rozbitý byt, psychické týranie, vyhrážky. To všetko bolo podľa jej slov smutnou súčasťou jej života. Tomy Kotty sa po medializácii v apríli ku všetkému priznal. Ospravedlnil sa a dodal, že nastúpi na liečenie.

„Nebudem sa k tomu siahodlho vyjadrovať. Áno, žiaľ, je to pravda a veľmi, ani neviete ako, ma to po ľudskej a mužskej stránke mrzí. Toto, čo som spravil, je niečo, čo sa nedá ospravedlniť a nemá sa toto stávať, nikdy za žiadnych okolností. Aj preto som sa rozhodol dnešným dňom nastúpiť na liečbu, a tak ako som Ráchel veľmi miloval a stále milujem, mi to doteraz moja hlava neberie, čo sa stalo, chcem nielen jej, ale aj sebe dokázať, že sa viem zmeniť a byť lepším človekom a mužom.“



Ešte v marci tohto roka začala polícia vo veci trestné stíhanie za prečin ublíženia na zdraví spáchaného v štádiu pokusu a prípadom sa chcela zaoberať aj Generálna prokuratúra SR. Prvé obvinenie a stíhanie polícia zamietla, na čo sa Ráchel odvolala. Začiatkom augusta ho definitívne zamietli aj druhýkrát.



Tomy Kotty sa po období mlčania ozval prostredníctvom Instagramu. „Povedalo sa za štyri mesiace a popísalo toho veľa. S mojím priznaním to bolo vtedy tak, že ja som sedel, kedy ona dala tie veci von, u psychiatričky na prijímacom pohovore na liečenie. Vtedy som ešte nevedel, že chystá takúto nejakú "kulehu", lebo ma mala bloknutého na Instagrame. Akože občas mi niekto niečo poslal, že napísala niečo na Instagram, že sa vyjadrí a tak, ale v tom momente by ma ani vo sne nenapadlo, čo tam porozpráva," začal svoje rozprávanie.

„Ja som vôbec to jej vyjadrenie nevidel. Ľudia si možno vôbec nevedia predstaviť, aký brutálny tlak to je, keď sa niečo takéto stane a mne začal zvoniť telefón, vyvolávali mi z médií všetci naraz. Do toho mi písala moja PR manažérka, ktorá sa ma pýtala, či je to pravda a povedal som jej, asi áno. Následne dala to vyjadrenie," hovorí Tomy.



Kotty vysvetlil, že Ráchel sľúbil, že sa pôjde liečiť. Mali spolu priebežne komunikovať, aj keď ho mala bloknutého. Po komunikácii so svojou PR manažérkou a majiteľom labelu, zmenil číslo a čakal už len na prijatie na liečenie. Dodal, ako je vlastne rád, že si vtedy vyjadrenie svojej už expriateľky nepozrel, pretože by sa chcel určite brániť a zvrhlo by sa to podľa neho na internetovú vojnu. Zameral sa tak na seba a liečenie.



„Otázka teda je, k čomu som sa priznal, pretože ja som sa reálne k niečomu priznal a nikdy som netvrdil, že sa nič nestalo a nesnažil som sa z toho nejakým spôsobom vykrúcať. Od začiatku som si nasypal popol na hlavu, akurát, že to priznanie bolo teda pochopené aj mojou vinou tak, že sa vzťahuje na všetko, čo ona potom za štyri mesiace narozprávala. Čo sa týka toho prípadu, ktorý je uzavretý, k tomu si môžeme tiež povedať všetko, ja to všetko vysvetlím. Čo sa týka toho prípadu, v ktorom som obvinený, k tomu sa vyjadrovať nechcem, lebo je v štádiu vyšetrovania. Keď sa to celé uzavrie, tak potom sa porozprávame o tej "brutálnej" bitke, ktorú zažila. Aj si môžeme niečo povedať k tým desivým fotkám, ktoré pridala," povedal Tomy.



Vyjadril sa aj k Rácheliným tvrdeniam o tom, ako mal polícii popierať niektoré udalosti, ktoré sa stali. Na to Tomy dodal, že je to veľmi odvážne od človeka, ktorý v policajných vyjadreniach tvrdí niečo iné ako na sociálnych sieťach.



„Začal by som tými mojimi naj*banými hlasovkami, na ktoré nie som vôbec hrdý. Som tam rozbitý ako smrad. Nemám na to argument, hanbím sa za to. Jediné, čo som mohol urobiť bolo riešiť môj problém s alkoholom, čo som urobil a postavil som sa k tomu čelom,“ začal Tomy.



Dodal, že k hlasovkám chýbal kontext. V ten deň sa s Ráchel mali hádať a Tomy sa po mesiaci abstinovania opil a v takomto stave na ňu cez hlasové správy takto útočil po tom, ako stratil kľúče, nevedel sa dostať domov a ona mu nezdvíhala telefón. „Mrzí ma to,“ povedal Kotty.



„Bol som obvinený zo znásilnenia. Toto keď som počul....aby ste chápali. Ja som šiel na výsluch rovno zo sanatória, kde som nemal žiadne informácie o tom, čo sa deje vonku. Ja keď som vyšiel z liečenia, som bol stále tím Karnižová a bol som v tom, že sa stále milujeme. A keď tam na mňa vyleteli, že sexuálne násilie, tak som zostal pozerať ako puk aj s právnikom.... V jej výpovedi bolo napísané, že ja som ju nútil, aby sme mali sex, čo je nezmysel,“ opísal.



Ráchel vo výpovedi uviedla, že do nej Kotty násilím strčil dva prsty, ale keď mu povedala, že to nechce, tak prestal. Kotty zase tvrdí, že sa sama prehla na gauč, čím ho vyzvala k aktu. Zvyšok sa už zhoduje s jeho výpoveďou. Čo ale malo nasledovať potom, to podľa neho Ráchel polícii zamlčala.

Polícia vec zamietla a prokurátorka tiež. Tomy Kotty ešte pravdepodobne nepovedal svoje posledné slovo. Aká bude dohra jedného z najväčších škandálov v našom šoubiznise, ukážu najbližšie dni. Na veľký návrat bývalých milencov to ale rozhodne nevyzerá.