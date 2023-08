VIDEO Vášeň im rozhodne nechýba: Išiel by Tomáš Tarr s Marcelou do trojky s inou ženou?

Tomáš Tarr prežíva veľkú lásku a vášeň s Marcelou z Ruše pre nevestu. Prehovorili aj o prípadnej láske v trojke.

Tomáš Tarr (29) si v šou Ruža pre nevestu vybral modrookú Petranu (21), no napokon skončil v náručí s Marcelou Dolniakovou (25), s ktorou prežíval iskrenie už počas spomínanej šou. Na párty TV Markíza neskrývali vzájomnú vášeň.

V rozhovore prehovorili nielen o vzájomnej náklonnosti, ale aj o prípadných hrách v trojici. Marcela priznala už dávnejšie, že s predchádzajúcimi partnermi zažila trojku s inou ženou. Vedela by si to predstaviť aj so známym ženíchom? Viac sa dozviete vo videu.