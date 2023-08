Byť matkou je krásne, ale extrémne náročné aj pre Zuzanu Kubovčíkovú Šebovú.

Herečka a komička Zuzana Kubovčíková Šebová (41) je matkou už šesť rokov. Svoje deti si naplno užíva so všetkými starosťami i radosťami. Má dvoch hyperaktívnych synov, ktorí jej dajú poriadne zabrať a večer s manželom Michalom padajú od únavy.

Na svojom mužovi má najradšej to, že na sebe neustále pracuje vo všetkých smeroch. Popri dvoch deťoch často snívajú o tom, že by išli spolu sami dvaja do kina, alebo na večeru. Zuzka je presvedčená, že ich čas ešte príde. Ako utužujú medzi sebou vášeň a čo v ich vzťahu prevláda? Viac sa dozviete vo videorozhovore.