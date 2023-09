Rozhodnutie o adopcii sa nerobilo ľahko. Reakcia po telefonáte preto Adelu prekvapila.

Adela a Viktor dostali v novembri minulého roka predčasný vianočný darček. Po dlhom čakaní a absolvovaní celého adopčného procesu konečne dostali šancu osvojiť si dieťa. I keď už majú svojho syna pár mesiacov doma, rozhodnutie stať sa rodičmi týmto spôsobom nebolo vôbec jednoduché. Vinczeová o tom porozprávala v podcaste Niky Vujisič Break The Rules.

Náš obľúbený celebritný pár od prvého momentu odmietal možnosť umelého oplodnenia. Obaja cítili, že to nie je pre nich vhodná alternatíva a spokojnejší by boli, keby si vyskúšali dieťa adoptovať. „Ten náš pocit z toho bol taký, veď je dosť detí v tejto krajine, ktoré rodičia, vlastní biologickí, odmietnu a nemajú kde žiť, nemajú tú rodinu a tú lásku. Tak nám to prišlo logické, že skôr treba, teda odtiaľ, v úvodzovkách, čerpať zdroje,“ popísala dôvody, prečo sa nakoniec rozhodli pre túto alternatívu.

Pokiaľ Viktor a Adela dospeli do tohto bodu a podali žiadosť o adopciu, hľadali dobré dôvody na to, prečo by tak mali urobiť. Nakoniec si povedali, že sú dobre zabezpečení, zdraví a majú stabilné zázemie. Preto boli presvedčení, že keď už nie oni dvaja, kto iný by si mal osvojiť dieťa. Po absolvovaní všetkých potrebných formalít nastalo dlhé čakanie na nejakú dobrú správu. Ani to však nebolo pre našu moderátorku jednoduché. Po celý čas sa v nej striedali rôzne silné emócie a nebola si istá, ako nakoniec zareaguje.

„Ja som sa toho telefonátu aj trochu bála, ale potom ma vlastne veľmi príjemne prekvapilo také nejaké moje vnútro, moja vnútorná reakcia, keď zavolali a ja som zareagovala, že jééééj, sranda, tak sa poďme pozrieť,“ Adela vysvetlila, ako v rozhodujúci moment počúvla svoju intuíciu a nakoniec sa šli pozrieť na chlapca, ktorého im ponúkali na adopciu.

Viktor s Adelou si však svojho adoptívneho syna nemohli vziať hneď domov. Najprv sa s ním mohli stretávať len pod dozorom a až potom ho dostali do osobnej starostlivosti. I keď je chlapec s nimi už niekoľko mesiacov, stále sa to podľa Vinczeovej môže ponímať len ako pobyt na skúšobnú dobu. Ich dieťaťom sa oficiálne stane až v momente, keď z právneho a úradného hľadiska dokončia celý proces adopcie.

Adela sa v podcaste vyjadrila aj k téme rodičovstva. Ak podľa moderátorky nie je žena matkou, tak sa podľa spoločenského vzorca cíti menejcenná. Pribúdajúce otázky zvedavých ľudí a tlak ich okolia často spôsobuje, že sa kvôli tomu necítia dobre a núti ich to do iného postavenia, ako by si želali.