Po ôsmich mesiacoch prezradili detaily o ich dieťatku!

Rodičmi sú zatiaľ v skúšobnej lehote. Moderátori Adela Vinczeová (42) a Viktor Vincze (32) hovoria o témach, ktoré sú pre mnohých ťažké. Jednou z nich je i náročná a zdĺhavá adopcia, pre ktorú sa rozhodli v roku 2020. „Prestali sme čakať na zázrak. Pre niekoho môžeme byť tým zázrakom my,“ vyhlásil v minulosti Viktor s tým, že nemajú problém s osvojením dieťaťa iného etnika či národnosti. V novembri sa ich sen začal meniť na skutočnosť a dnes už majú doma malé dieťa.

Majú chlapca

Moderátori netlačili na pílu a naďalej žili svoj život, no čosi asi cítili v kostiach. Minulý rok si začali prerábať trojizbový byt v bratislavskej Karlovej Vsi, ktorý Adela kúpila ešte za slobodna. Už mesiace sa starajú o dieťa, o ktorom nemohli dlho nič konkrétne prezradiť.

„Museli sme podpísať mlčanlivosť, nemôžeme prezradiť jeho vek, meno, pohlavie ani odkiaľ je. Je to v procese, dieťa nám ešte oficiálne nie je pridelené, preto je to ešte veľmi citlivé,“ prezradila Adela Vinczeová. S Viktorom sú zatiaľ rodičmi v skúšobnej lehote, ktorá trvá niekoľko mesiacov. „Našťastie, postupy na Slovensku sú také, že dieťa si môžeme vziať akoby na dlhodobý návštevný pobyt, aby si zvykalo na rodičov, aby si čo najskôr dokázalo vytvoriť puto.“

Moderátorka napríklad v minulosti priznala, že cítila paniku a neistotu najmä v jednej veci. „Mám štyridsaťjeden rokov a veľmi dlho žijem vo svojom návyku,“ zamýšľala sa verejne. Dnes však hovorí, že pri pohľade na dieťa to „bola láska na prvý pohľad“.

Dieťaťu zabezpečili aj potrebnú výbavičku - od postieľky cez kočík, oblečenie či iné drobnosti -, ktorá stojí stovky až tisíce eur. A práve jedna z vecí, konkrétne vajíčko v čierno-modrej farbe, ktorým dieťa prevážajú v aute, už pred mesiacmi naznačovala, že majú v starostlivosti chlapca. A teraz to čerství rodičia potvrdili.

„Áno, je to chlapec. Je nám jasné, že už aj širšie okolie to zachytilo,“ potvrdila pre Plus JEDEN DEŇ Adela, ktorá priznala, že sa s chlapcom rozhodne nenudí. „Je veľmi živý, takže máme o aktivitu a zábavu postarané,“ vraví. „Je zaujímavé pozorovať aj reakcie okolia. Ľudia sa zväčša zhodnú v tom, že je naozaj rozdiel mať dievčatko a chlapca,“ dodala moderátorka. To, v akom veku je syn, prezradiť nechcela, keďže ho chcú stále chrániť v rámci adopčného procesu.

Rómska sirota nebola problém

V júni to bolo šesť rokov, čo Adela povedala áno o desať rokov mladšiemu Viktorovi. Krátko po svadbe priznal, že počať dieťa prirodzenou cestou sa im zrejme nepodarí. Prehovoril o mužskej neplodnosti i tom, že rozmýšľajú o umelom oplodnení či adopcii. Nakoniec sa odhodlali osvojiť si dieťa a pretože si nekládli podmienky, v rebríčku čakateľov sa ocitli na vyššej pozícii.

„Keby sme chceli dieťa iba nášho etnika, boli by sme na dvestom mieste v Bratislave. Keby bolo rómskeho etnika, vyšvihlo by nás to hore. Nedali sme si žiadne obmedzenia,“ priznala vtedy Adela verejne a Viktor dodal: „Čoraz menej Slovákov je ochotných osvojiť si deti rómskej etnicity. Neviem, či to súvisí s konkrétnymi skúsenosťami, historickými kontextmi, predsudkami či len nedostatkom informácií, ale my sme pri tom neváhali ani chvíľu.“