Jaromír Soukup má problémov vyše hlavy. Expartnerku Hanychovú bráni pred Simonou Krainovovu aj napriek rozchodu.

Napriek tomu, že sa Agáta Hanychová (38) a Jaromír Soukup (54) rozišli, útok manžela Simony Krainovej (50) na mamu jeho dcéry Rozárky mu nedá spať. Už raz sa svojej expartnerky zastal, teraz sa však ku kauze známej topmodelky vyjadril na sociálnej sieti.

To, že Krainovej muž označil influencerku Agátu Hanychovú za úplnú nulu, to Soukupa poriadne nahnevalo. Mediálny magnát aj po rozchode bráni mamu svojej dcéry a vždy sa postaví na jej stranu keď sa jej deje príkorie.



"Niekde som čítal, že Simona Krainová ďakuje hejterom, ktorí jej nadávajú za profil na OnlyFans, že jej zvyšujú sledovanosť. Nepatrím medzi jej hejterov, ale chcem len pripomenúť ako funguje stránka OnlyFans. Je to väčšinou pornografická platforma a každý, kto tam dáva fotky i keď nie sú porno, musí počítať s tým, že tam kritika bude,“ povedal šéf TV Barrandov.



"Ľudia stránku platia mesačne. Zaujímalo by ma, kam až Simona dôjde keď bude musieť pritvrdiť, aby si fanúšikov udržala. Čo na to Karel?,“ opýtal sa na záver mediálny magnát, ktorý má na krku dlhy a exekúcie.



Nenávisť medzi Krainovou a Hanychovou je známa už roky. Naposledy si do Agáty rypla práve Simona. "Myslím si, že ten komentár môjho muža bol príliš jemný. Po tom všetkom, čo vykrikuje do sveta, všetko komentuje. Keby smútila za svojím zničeným vzťahom, tak by nemala čas komentovať životy ostatných,“ reagovala na Agátu Simona. Jej vyjadrenie priniesol web eXtra.cz.