To že je dom Lucie Vondráčkovej? Wow, aký luxus, pozrite tie zábery!

Lucie Vondráčková po rozvode s Tomášom Plekancom získala ich spoločný byt na pražských Kavčích Horách. Toho sa krátko po majetkovom vyrovnaní zbavila a kúpila pre seba a svojich synov dva staršie domy. Viacerí vtedy gúľali očami, či urobila dobre, predsa len, tie domy už čosi pamätali a prerábať staré nie je vždy ideálne.

Lucie sa však zjavne nezľakla. Sama mala nejaké predstavy, ale neváhala sa ani opýtať svojich fanúšikov na sociálnej sieti, na čo by si mala pri prerábke dať pozor. A keďže Lucie má početnú fanúšikovskú základňu, a to aj na sociálnych sieťach, s radami sa priam vrece roztrhlo. Lucie sa mala o čo oprieť a určite sa to prejavilo aj na výsledku.