Keď Lucie Vondráčková priznala nový vzťah, takú reakciu od svojich fanúšikov asi nečakala. Toto nie sú lichotivé slová!

Speváčka Lucie Vondráčková má početnú fanúšikovskú základňu, ktorú tvoria zväčša ženy, a tie jej, samozrejme, novú lásku veľmi priali. Lucie po ťažkom rozvode svoje súkromie nechcela medializovať, ale ako potvrdili zdroje z jej okolia, bezhlavo sa zamilovala tak, že sa s novým mužom po boku prestala skrývať, a bola len otázka času, kedy nový vzťah aj potvrdí.

Netrvalo dlho a Lucie na radosť svojich fanúšičiek napokon priznala vzťah so známym českým spevákom a moderátorom Petrom Vojnarom (45). Jej nový muž pred rokmi spieval v chlapčenskej skupine T-Boyz, momentálne sa živí ako moderátor, napríklad aj TopStar Magazínu, má štvorročného syna Sebastiana. S Luciou tvoria pár asi dva mesiace a zoznámiť sa mali pri spoločnej práci.

A nielen Lucie, ktorá zvykne byť na slovo skúpa o súkromných veciach, ale aj Petr vzťah potvrdili. „Môžem vám potvrdiť, že je to pravda. Sme s Luckou spolu. Netajíme to a ani sme to nikdy netajili," povedal eXtra.cz Petr Vojnar. A aby neboli pochybnosti, ešte dodal: "Nikto nikoho nikomu neprebral, nikto nikomu nezahýbal a je nám fajn."

Nový partner Lucie Vondráčkovej sa približne v čase, keď sa speváčka rozchádzala s Plekancom, aj sám rozchádzal s matkou svojho syna Sebastiána. Chlapček nemal vtedy ani dva roky. A potom mu skrachoval vzťah aj s ďalšou partnerkou Lenkou. Nový vzťah s Vondráčkovou rozhodne netají, ale ani sa ním nechce okato chváliť, vraj aby tým neranil bývalú partnerku Lenku. No ako sa hovorí, bez vetra sa ani lístok nepohne...

Fanúšikovia Lucie Vondráčkovej, hoci speváčke by lásku priali, najmä keď jej exmanžel Tomáš Plekanec má už novú rodinu, ale z jej súčasného partnera vôbec nie sú nadšení. V komentároch jej napísali, že nie je pre ňu tou najlepšou voľbou, dokonca padlo aj slovo zlatokop, a niektorí zašli ešte ďalej. Prirovnali ich k dvojici Bartošová - Pomeje. A ich tragický koniec ešte máme v nedávnej pamäti. Nuž, nie sú to lichotivé slová, ale uvidíme, ako sa vzťah nového páru českého šoubiznisu vyvrbí...