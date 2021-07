Vondráčkovej EX Plekanec ukázal FOTO dcéry, z ktorej vám zabehne: Aha, čo tá robí! To vážne?

Exmanžel Lucie Vondráčkovej Tomáš Plekanec sa pochválil zábermi dcéry Leontýny, pôjdete z nich do kolien, veď pozrite.

Na rozdiel od svojej bývalky Lucie Vondráčkovej si Tomáš Plekanec pomerne rýchlo založil novú rodinu. Ani nie mesiac po oficiálnom oznámení rozchodu s jednou Luciu svetu predstavil novú Luciu, Šafářovú. Ich vzťah poriadne nabral na rýchlosti, ešte sa ani nestihol rozviesť a už s novou partnerkou privítal na svete svoje tretie dieťa, tentoraz dcéru Leontýnu.



V prípade hokejistu Tomáša Plekanca a jeho malej dcéry Leontýny, ktorú má so športovkyňou, bývalou tenistkou Luciou Šafářovou, naozaj platí ono známe, že jablko nepadá ďaleko od stromu. Hoci má Tomáš s exmanželkou Luciou Vondráčkovou dvoch synov, ktorí sa vo voľnom čase snažia aj športovať, zdá sa, že v jeho šľapajach napokon zrejme najviac pôjde jeho malá princezná...

Tomáš Plekanec ešte hráva hokej, no jeho partnerka Lucie Šafářová už tenisovú kariéru ukončila. Napriek tomu sú obaja neustále v pohybe a športujú, Tomáš trénuje a Lucie cvičí pre kondíciu a pre radosť. Ich malá dcéra tak tiež napodobňuje to, čo vidí doma. Tomáš sa nedávno na sociálnej sieti pochválil zábermi dcéry, z ktorých vám padne sánka. Pozrite v GALÉRII, čo to jeho ani nie dvojročné dieťa robí...