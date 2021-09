Vondráčkovej EXmanžela i nového milenca pozná každý, ale aha, kto bol jej prvá láska! To vážne?

Lucie Vondráčková nedávno priznala nový vzťah s moderátorom Petrom Vojnarom, ale tento muž bol jej prvou veľkou láskou ešte dávno pred Plekancom.

Luciu Vondráčkovú spájali s viacerými mužmi pred jej manželstvom s hokejistom Tomášom Plekancom, aj po ňom. A hoci by sa zdalo, že si vyberala zväčša športovcov, a k tomu navyše mužov s krstným menom Tomáš, nie je to tak. Prekvapí vás, ktorý muž bol jej prvou veľkou láskou. Športovec to rozhodne nebol...

Ešte predtým, než sa Lucie dala dokopy s hokejistom Tomášom Plekancom, chodila s krasokorčuliarom Tomášom Vernerom, románik vraj prežila aj s futbalistom Tomášom Ujfalušim, krátko po návrate z Kanady jej pripisovali vzťah s parkuristom a hercom Tomášom Zonygom... Lenže boli časy, keď Lucie lovila aj v umeleckých kruhoch...

Hoci sa k tomu Lucie nechce priznať, kedysi chodila napríklad s Richardom Krajčom. Počas nakrúcania muzikálu Nech žije rokenrol sa zase špekulovalo, že má blízko k o šesť rokov mladšiemu kolegovi Tomášovi Löblovi, ale jej prvou veľkou láskou bol známy český herec s prenikavými modrými očami a blond vlasmi.

Od Lucie bol o 11 rokov starší a ich vzťah, ktorý trval tri roky, mal byť pomerne búrlivý. Lucie vtedy ešte len rozbiehala kariéru, ktorej sa chcela naplno venovať, zatiaľ čo on už pomaly začínal uvažovať o rodine. Nečudo, že ich cesty sa potom rozišli. Dnes sú už z oboch bývalých partnerov rodičia. Kým Lucie má z manželstva s Tomášom Pleknacom dvoch synov, Matyáša a Adama, jej bývalý má s manželkou Zuzanou dve dcéry, Annu a Karolínu.