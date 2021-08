Vondráčkovej nový milenec o tom, ako sa dali dokopy, ale... Aha, čo naňho vyplávalo! To vážne?

A je to vonku! Vondráčkovej nový milenec prehovoril o začiatkoch ich vzťahu. Tomu sa ani nechce veriť...

Speváčke Lucii Vondráčkovej jej priaznivci veľmi želali, aby si po rozchode s otcom svojich detí Tomášom Plekancom našla nový vzťah. Želali je to o to viac, že slávny hokejista ešte ani nedržal v rukách papier o rozvode a už sa tešil nielen z nového vzťahu, ale dokonca aj z novej rodiny s tenistkou Luciou Šafářovou, keď sa im narodila spoločná dcéra Leontýna.

Keďže po rozvode dostali bývalí manželia synov do striedavej starostlivosti, Lucie Vondráčková sa vrhla do práce, ktorú si zvykla plánovať najmä na týždne, keď sa o synov staral ich otec. Speváčka začala produkovať jednu pieseň za druhou, do toho nakrúcala klipy. Pri práci sa, samozrejme, stretávala s mnohými mužmi, a hoci ju aj s viacerými z nich spájali, v láske zjavne veľa šťastia nemala.

Potom Lucie Vondráčková nakrúcala klip k piesni Potřebuju pauzu s rapperom Raegom. Pri nakrúcaní klipu sa stretla aj s moderátorom Petrom Vojnarom, ktorý si v klipe zahral jej neverného partnera. Hoci v klipe si zahrali milencov, v skutočnosti sa nimi ešte nestali, iskra preskočila až neskôr, keď sa stretli pri svojich ďalších projektoch v rovnakom štúdiu.

Nielen Lucie, ktorá zvykne byť na slovo skúpa o súkromných veciach, ale aj Petr vzťah potvrdili. „Môžem vám potvrdiť, že je to pravda. Sme s Luckou spolu. Netajíme to a ani sme to nikdy netajili," povedal eXtra.cz Petr Vojnar. A aby neboli pochybnosti, ešte dodal: "Nikto nikoho nikomu neprebral, nikto nikomu nezahýbal a je nám fajn." Lenže...

Nový partner Lucie Vondráčkovej sa približne v čase, keď sa speváčka rozchádzala s Plekancom, aj sám rozišiel s matkou svojho syna Sebastiána. Chlapček nemal vtedy ani dva roky. A potom mu skrachoval vzťah aj s ďalšou partnerkou Lenkou. Nový vzťah s Vondráčkovou rozhodne netají, ale ani sa ním nechce okato chváliť, vraj aby tým neranil bývalú partnerku Lenku. No ako sa hovorí, bez vetra sa ani lístok nepohne, a o Petrovi teraz vyplávali na povrch nejaké veci z minulosti. Kto vie, či o tomto Lucie vôbec tuší, veď čítajte v GALÉRII.