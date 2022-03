Vojnar musel priznať trpký koniec vzťahu s Luciou Vondráčkovou. A čo ona? Veď pozrite!

Luciu Vondráčkovú od rozvodu s Tomášom Plekanocm spájali už s peknou kôpkou mužov. Ešte počas manželstva s Tomášom Plekanocm sa povrávalo, že niečo má s hercom Matějom Hádkom. Po návrate z Kanady do Prahy ju zase spájali so športovcami, parkouristom Tomášom Zonygom a bývalým hokejistom Markom Peksom. Lucie však nikdy žiadny vzťah nepotvrdila.

Keď sa minulý rok prevalilo, že má konečne vzťah, ktorý bola ochotná aj priznať, jej fanúšičky jej to zo srdca želali. Vzťah s fešným moderátorom a bývalým členom chlapčenskej skupiny T-Boyz Petrom Vojnarom vyzeral nádejne, aj keď... Našlo sa totiž aj dosť takých, ktorí pochybovali o tom, že je to vôbec pravda. Skôr im to prišlo ako snaha cez nový vzťah nasmerovať pozornosť na Luciin nový klip. Zlé jazyky dokonca tvrdili, že Lucie potrebovala vyrukovať s novým vzťahom aj preto, lebo vedela o blížiacej sa svadbe jej exmanžela Tomáša Plekanca s Luciou Šafářovou, ktorá sa konala koncom septembra minulého roka.

Lucie sa s Petrom tu a tam objavila aj v spoločnosti, no potom postupne sa ako pár akosi vytratili z očí verejnosti, až sa začalo šepkať, že je koniec tohto ich vzťahu-nevzťahu. A najnovšie podľa českého portálu blesk.cz pristihli fotografi Luciu Vondráčkovú na prechádzke večernou Prahou so známym hercom a dabérom Gustávom Bubníkom. To už Vojanrovi nezostávalo nič iné, len priznať farbu.

Petr Vojnar napokon pre portál extra.cz povedal, ako to medzi nimi je. Nuž, nijako. „Nejaký čas sa už nevídame. Ale je to súkromná vec, viac k tomu hovoriť nechcem,” priznal moderátor s tým, že na začiatku vzťahu a vôbec celkovo bol vždy ku všetkým priateľský, úprimný a otvorený, ale v poslednej dobe a špeciálne v tomto prípade mu to veľmi šťastia neprinieslo.” A čo Lucie?