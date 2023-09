Moderátor počasia si prešiel ťažkým obdobím. Rakovina zaútočila na jeho rodinu dvakrát.

Teraz ostane nejedna žena prekvapená. Markizácky moderátor počasia Vratko Sirági (34), ktorý sa vo večernom vysielaní objavuje len v elegantnom oblečení, ukrýva pod elegantnými košeľami „vymakané“ telo. Svoj hrudník a tehličky na bruchu ukázal na sociálnej sieti, no nie prvoplánovo. K fotke pridal dojímavý komentár. Zaspomínal si na okamihy, keď so sestrou prešli liečbou na onkológii. Dnes sú obaja šťastní, že si môžu plnohodnotne užívať život. „Keď sme pred rokmi obidvaja sledovali tento svet z onkologického lôžka, nikdy by nám nebolo napadlo, koľko krás a vecí nás v ňom ešte čaká. Všetko je tak, ako má byť, a ja som nemohol dostať do života lepšieho súrodeneckého parťáka,“ rozcítil sa Vratko pri zábere, kde tlačí sestru na fúriku.





Pokorný

Obaja si totiž išli fyzickou prácou vyventilovať hlavu na vidiek, kde strávili detstvo po boku starých rodičov. „Poznáte ten pocit? Prísť na miesto, kam vás srdce ťahá, stíšiť sa a len počúvať, vnímať. Z ich rozprávania ide vždy toľko dobra, pokory a múdrosti. Dokážete to počúvať hodiny a želať si, aby tu boli s nami večne. Aby sa nezabudlo na to, aká krása, čistota a sila tkvie v obyčajnej jednoduchosti.“