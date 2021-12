Všetko bolo inak? Budete len pozerať, čo Dara "vyzvonila" o vzťahu s Nedvědom: To je iná káva!

Pravda nakoniec vždy vypláva na povrch! A teraz tomu trochu napomohla samotná Dara Rolins!

Dara Rolins sa už vyše pol roka teší z nového vzťahu, spolu s novým partnerom, futbalistom Pavlom Nedvědom to však priznala len nedávno. Teší ju, že si začiatky ich vzťahu mohli vychutnať v súkromí bez zbytočnej pozornosti okolia, ktorej sa im teraz dostáva viac než dosť.

Hoci sa po prevalení ich vzťahu zdalo, že je to nečakané, pravda je iná. a Teraz o tom už otvorene prehovorila aj Dara, ktorá "vyzvonila" detaily. Dara sa s Pavlom pozná celé roky, napokon o tom svedčia aj ich spoločné fotografie z času približne pred jedenástimi rokmi. Pavel bol vtedy ženatý a Dara sa práve rozchádzala s otcom svojej dcéry Laury.

Teraz to síce vyzerá, že dvojica o sebe potom celé roky, až do ich osudného stretnutia na káve v Taliansku, nevedela, ale pravda je iná. Dara priznala, že "Grande Paolo" sa jej celé roky dvoril, dokonca aj v čase, keď bol ešte ženatý so svojou manželkou Ivanou.

Keď Pavel pozval Daru v Taliansku na kávu, podľa jej slov bolo jasné, že sa zachvela zem, ako prezradila Dara v telefonickom rozhovore pre Showtime. Nového partnera jej mal dokonca "schváliť" aj otec jej dcéry Laury Matěj Homola, tak uvidíme, ako sa bude vzťah slávnej dvojice vyvíjať...