Slovenčina v markizáckej šou dostáva na frak. Tu je reakcia jazykovedkyne z Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied.

Ak by sa Love Island vysielal pred pár desaťročiami, dozaista by sa volal Ostrov lásky a odohrával by sa prinajlepšom v Chorvátsku či Bulharsku. Ďalej by sa omladina bažiaca po vzťahu pravdepodobne nedostala. V roku 2023 hľadajú súťažiaci Slováci a Česi spriaznenú dušu na Kanárskych ostrovoch, no vývoj moderného sveta zariadil, že používajú pri tom cudzie slová. Podľa expertov sme podobný jav naposledy zažili začiatkom 20. storočia.

Necítia, ale „fílujú“

Možno ste to zažili, do firmy nabehli mladí ambiciózni manažéri, a aby budili dojem kompetentnosti, do slovenčiny začali vkladať čo najviac anglických výrazov. Pre milovníkov materinského jazyka komický jav, pre expertov manierizmus. Anglické slovíčka však čoraz častejšie počujeme aj z televíznych obrazoviek. Príkladom je markizácka reality šou Love Island, ktorá v pravidlách využíva anglickú terminológiu. Či už pod vplyvom tepla, alebo televíznych kamier, prispôsobiví účinkujúci zo Slovenska a z Česka nezaostávajú a vo chvíľach emočného pnutia používajú anglické skomoleniny.

Čo to v praxi znamená? Ak súťažiaca nahlas dumá, že k mužskému náprotivku nič necíti, svoje vnútorné rozpoloženie zhrnie do vety: „Ja to nefílujem.“ Ďalší účastníci každý diel rozoberajú, či im to „vajbuje“ alebo „nevajbuje“ (v prekl.: cítia medzi sebou vibrácie). A keď už nevedia, kam z konopí, rozhodnú sa pre „díp tólk“ (v prekl.: hlboký rozhovor). „To je súčasný slang,“ reaguje jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová a ihneď dodá: „Pre staršiu generáciu takáto reality šou zrejme určená nie je.“

Chcú vyzerať múdrejšie?

Keď sme sa o slovníku mladej generácie bavili s tými, pre ktorých televízia reality šou Love Island vysiela, odporučili nám jednu vec. Aby sme si všímali, či anglické výrazy vychádzajú z úst chlapcov alebo dievčat. Lebo v bežnej konverzácii vraj ide o typický slovník „báb, ktoré chcú vyzerať múdrejšie, než sú“.

Na nič sa nehrajú? Slovník chlapcov je o niečo civilnejší. Zdroj: TV Markíza

V každom prípade, podľa Sibyly Mislovičovej mladí ľudia v televíznej relácii nevystupujú ako moderátori, pre ktorých je spisovná slovenčina povinná. Televízia asi ani nežiada od účastníkov šou, aby hovorili spisovne. „Je to špeciálny žáner a ten, komu také čosi nevyhovuje, to jednoducho nemusí pozerať. Predpokladám tiež, že každý, kto má nejaké základy slovenčiny, cíti rozdiel medzi oficiálnou a neoficiálnou komunikáciou.“

Kedysi to bola maďarčina

Fascinácia cudzími jazykmi podľa odborníčky z Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV existovala aj v dávnejšej minulosti. V staršej slovenskej literatúre nájdeme v reči postáv maďarské či francúzske výrazy, a to neraz skomolené, ktoré charakterizovali istú sociálnu vrstvu.



„Za mojich študentských čias sme si vymýšľali všelijaké slová, čerpali sme zo slovenskej slovnej zásoby. Dnes je dominantná angličtina, je preto prirodzené, že v slangovom prejave istých záujmových a pracovných skupín sa vys­ky­tujú poslovenčené anglické slová so slovenskými koncovkami. Nič však netreba preháňať a je dobré si uvedomiť, v akej komunikačnej situácii, v akom žánri je slang vhodný,“ odporúča jazykovedkyňa.

Slovo jazykovedkyne. Podľa Sibyly Mislovičovej má každá doba svoj slang. Zdroj: archív NMH

Rozhodujúce je i to, že sa posúva hranica, čo všetko si možno v oficiálnej komunikácii dovoliť. „Dnes už nie je ojedinelé, že aj v spravodajstve začujeme slangový výraz. V minulosti takéto čosi nebolo prípustné. Dnes aj politici pokojne hovoria vulgárne a vyzerá to tak, že to nikoho netrápi. Dnešný svet je taký.“

Svet je naozaj taký

Kam to v ďalších desaťročiach povedie, si Sibyla Mislovičová netrúfa predpovedať. Ani to, či z dnešného pohľadu čudné slová jedného dňa nepreniknú do spisovnej slovenčiny. „Prevzaté slová väčšinou obohacujú slovnú zásobu, ale niektoré zostanú v nespisovnej vrstve jazyka. Nemusím hovoriť ,fílovať‘, keď môžem povedať cítiť. No neraz sa ustália aj slová alebo významy, ktoré sa v spisovnom prejave odmietali,“ hovorí odborníčka na náš jazyk.



Napríklad slovo rezort má v slovenčine svoj význam, dnes sa však pod vplyvom angličtiny používa vo význame hotel či rekreačné stredisko. „Niektoré slová, napríklad ikona či portál, nadobudli nové významy týkajúce sa počítačovej terminológie. Podobné slovo aplikácia má v slovenčine viacero významov, ale dnes nadobudlo nový – poznáme mobilné aplikácie. No a skrátene, slangovo ich nazývame apka,“ uzatvára Sibyla Mislovičová.