Martin Novák skončil v zámockej luxusnej reštaurácii.

Mal byť slovenským Zdenkom Pohlreichom, chodiť po krajine a zachraňovať krachujúce reštaurácie. Šéfkuchár Martin Novák (37) nesklamal a relácia Na nože, ktorú nakrúcal pre Markízu, bola nabitá emóciami, jeho krikom aj prekvapivými zábermi. „Vždy som im pripomínal, že som tam nie preto, aby som ich zdrbával, ale reálne im chcem pomôcť,“ obhajoval pred nami svoj televízny slovník.

Keď televízny šéfkuchár nenakrúcal, šéfoval luxusnej reštaurácií na zámku v Pezinku, ktorá bola jeho výstavnou skriňou. Teraz tam však nečakane skončil.

Nejasné okolnosti

V Pezinku zakotvil Martin Novák po dvadsiatich rokoch práce v gastre a ešte donedávna tam bol nadmieru spokojný. „Moji chlapi vedia, kde je ich miesto. Odkiaľ a pokiaľ môžu ísť. Vedia, že aj v kuchyni je dôležitá hierarchia. Proste vždy pred sebou vidím malú armádu v bielom, ale tak ako rešpektujú oni mňa, tak rešpektujem ja ich,“ rozprával pre PLUS 7 DNÍ len pred troma mesiacmi.

Situácia sa behom leta nečakane skomplikovala. Novák patrí aj podľa neprajníkov medzi absolútnu šéfkuchársku špičku, ale podľa informácií PLUS 7 DNÍ ani to nestačilo. Obe strany odchod šéfkuchára komunikovali zmierlivo.

„Priatelia, chceme vám oznámiť, že po vzájomnej dohode sa pracovne lúčime s našim šéfkuchárom Martinom Novákom. Jeho cesta sa na zámku končí a my sa mu chceme za jeho pôsobenie u nás za všetko poďakovať! Na zámku nechal za sebou kus práce aj srdca. Želáme mu v pracovnom aj súkromnom živote len to najlepšie," oznámili na stránke pezinského zámku. Oficiálny status však končí pozitívne: „S Martinom sa definitívne nelúčime, máme v pláne spolupracovať na rôznych eventoch, kde ho radi uvidíme. Maťko, drž sa!"

Keď sme sa Martinovi Novákovi ozvali, v jeho hlase nebolo cítiť žiadnu zatrpknutosť. „Nič sa nestalo, taký je život," povedal nám jednoducho. Hosťom síce podával špičkovú kvalitu, ale ekonomické výsledky reštaurácie nemuseli byť podľa našich informácií ružové. „Myslím si, že všetko bolo v poriadku. Len mal som toho veľa, dlho som bol v jednom kolobehu a po určitej dobe som sa rozhodoval viac času venovať rodine,“ dodal prosto.

Neskôr šéfkuchár na sociálnej sieti zverejnil svoje oficiálne stanovisko. „Som veľmi rád, že ma rodina Šimákovcov prizvala do takéhoto skvelého projektu. Je mi to veľmi ľúto, ale po vyše štyroch rokoch som sa rozhodol spoluprácu ukončiť, nakoľko sa cítim vyčerpaný. Bol to extrémne veľký projekt, veľká skúsenosť. Po lete sa sústredím na to, čo ma čaká, aj na všetky nové projekty,“ napísal.

Vysvetľoval a vysvetľoval

Do televíznej relácie sa Martin Novák dostal po kamerových skúškach. „Je príjemné pomáhať ľuďom, ktorí už nevedia, čo spraviť, aby o svoje reštaurácie neprišli,“ rozprával. Dovolil si tiež upozorňovať na chyby, ktoré v reštauráciách po celej krajine spozoroval. „Zistil som, že slovenským problémom v gastronómii je hygiena. Nehádžem všetkých do jedného vreca, ale v niektorých prevádzkach som sa stretol s neuveriteľnými vecami. Naozaj. Toľko nehygienicky uskladnených vecí som ešte nevidel.“

A druhým naším problémom je podľa neho nedostatok inovatívnych postupov. „Naše tradičné jedlá sa dajú vynoviť, nemusia na tanieri vyzerať ako z minulého storočia. To všetko som sa majiteľom a šéfkuchárom snažil vysvetliť,“ povedal.

