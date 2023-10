Moderátor je už roky majiteľom detských táborov a stále sa k nemu hlási viac a viac školákov.

Moderátor Vlado Voštinár (59) je na televíznej obrazovke už dlhé roky. Na moderátorskej stoličke Inkognita je stále spokojný, no okrem moderovania má aj vlastný biznis, ktorý rozbiehal pred dvadsiatimi rokmi. Začiatky neboli jednoduché, no dnes má už mnoho stálych zákazníkov. Organizuje detské tábory, kde je zodpovedný za stopäťdesiat detí. Priznáva, že mu tá veľká zodpovednosť robí aj nejaké vrásky, keďže si uvedomuje, že rodičia jeho zamestnancom zverujú svoje najväčšie poklady. V poslednej dobe ho trápia aj zvýšene ceny energií, no ako tvrdí: ,,Čo už, svietiť a sprchovať sa je nutné aj v táboroch." Vo videu nám prezradil aj to, kedy s tým všetkých chcel skoncovať a dokedy sa bude na obraze ešte ukazovať.