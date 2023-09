Oznámila rozchod a dušovala sa, že k vzťahu s Tomášom sa už nevyjadrí. Dlho jej to nevydržalo.

Reality šou Ruža pre nevestu prináša aj po skončení mnoho prekvapení. Štúrovčanovi Tomášovi Tarrovi (29) to s víťazkou šou Petranou Oráčovou (22) nevyšlo, ale on nezaháľal a dal sa dokopy s ďalšou účastníčkou Marcelou Dolniakovou (25). Ako dve zaľúbené hrdličky sa koncom augusta objavili na markizáckej párty, kde lietali bozky a objatia.

Obhajovala ich lásku

O to väčším prekvapením bolo, keď pár dní nato Marcela zverejnila status o definitívnom rozpade ich vzťahu. „Ahojte, priatelia, nikdy som nezvykla nikomu vysvetľovať udalosti zo svojho života, ale myslím si, že jedno vysvetlenie si zaslúžite. Keďže s Tomášom sme svojím spôsobom tvorili verejne známy pár, prežívali ste to všetko s nami od začiatku šou až doteraz. S Tomášom už dnes pár netvoríme. Určite sa nevyhneme rôznej kritike, že sme to robili pre pozornosť. Verte nám, že nie a deväťdesiat percent nášho vzťahu sme mali v súkromí a nestáli sme o pozornosť médií,“ začala obhajovať pravosť ich lásky, ale dôvod rozchodu neuviedla.



„Nebudem vysvetľovať dôvod, prečo sa naše cesty rozišli. Je to medzi nami a vieme, že to bude pre nás oboch lepšie. Rozišli sme sa s rešpektom a úctou jeden k druhému. Tomášovi ďakujem za všetko, čo sme spolu zažili, a navždy tu pre neho budem, pretože si ho vážim ako človeka. Ďakujeme vám všetkým, že ste nám tak veľmi držali palce a podporovali náš vzťah. Niekedy to tak život nechce.“

Verí mu

Po tom, čo Marcela oznámila rozchod prostredníctvom sociálnej siete, tak bolo viac než jasné, že ju ľudia zavalia rôznymi komentármi a ,,múdrosťami“. A aj keď sa dušovala, že už sa k vzťahu nebude vyjadrovať, nevydržala to a opak sa stal pravdou. ,,Všetko je uhol pohľadu. Netreba urážať človeka, že je ku..vník. Ako sme sa s Tomášom začali stretávať, nie som si vedomá toho, že by ma podviedol alebo vypisoval babám. Čo robil po rozchode s Petranou a komu písal je jeho vec. Bol slobodný človek. Čo robil počas ich vzťahu je zase ich vec. Ja len chcem tento rozchod v kľude spracovať a nečítať takéto hnusné komentáre. Chápem, že každý človek si spraví svoj názor na situáciu, ale dá sa ho podať aj pekne“ uzavrela tmavovláska.