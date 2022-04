Takto je to teda! Prasklo Brzobohatého tajomstvo, pozrite, za ktorú ženu v skutočnosti vymenil Tatianu Kuchařovú. Tak to je teda gól!

Keď sa syn Hany Gregorovej Ondřej Brzobohatý dal dokopy s bývalou českou Miss a Miss World 2006 Tatianou Kuchařovou, závidel mu ju vari každý chlap, ktorému sa páčia blondínky. Ondro sa s Tatianou dal dokopy krátko po rozvode svojho prvého manželstva a o tri roky neskôr už mala dvojica veľkolepú svadbu.

Odkedy sa párik dal dokopy, jeden bez druhého sa nepohli, navzájom sa podporovali vo svojich kariérach, akurát toho spoločného potomka odkladali na neskôr. Tatiana ešte v lete tohto roka prezradila, že by si potomka priala hoci aj hneď, ale nezávisí to len od nej, ale aj od toho, ako sa vyvinú isté veci....

Lenže, ako sa vraví, nič netrvá večne, ani láska k jednej slečne, a už vôbec nie k manželke, zvlášť u Ondřeja Brzobohatého. Krátko po tom, ako sa prevalilo, že aj druhé manželstvo Ondřeja Brzobohatého skrachovalo, muzikanta načapali na verejnosti s inou mladou slečnou, ktorú všetci považovali za jeho novú lásku. Tatiana ho označila za neverníka a rozvod, pre Brzobohatého už druhý, na seba nenechal dlho čakať. Len ako sa zdá, s tou novou láskou Brzobohatého to bolo celkom inak...

Po rozchode s Brzobohatým Tatiana trávila dovolenku s iný mužom, o ktorom tvrdila, že je to len kamarát. Brzobohatý zase tvrdil, že z rozvodu mu pomáha spamätať sa hudba. No ako nedávno vyplávalo na povrch, nie je to celkom tak. Aj Ondřej sa totiž mal zahľadieť do inej ženy. A budete veľmi prekvapení, ktorá krásna a inteligentná žena to Ondrovi padla do oka...