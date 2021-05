Agáta Hanychová po rozchode s Jakubom Prachařom strieda mužov jedného za druhým, ale ani Jakub nezaostáva... Ten chystá rovno svadbu! Neuveríte, s ktorou ženou!

Každý, kto si prešiel rozchodom a následným rozvodom, asi potvrdí, že to s človekom zamáva. A každý sa s touto životnou zmenou vysporadúva po svojom. Tak to bolo aj v prípade Agáty Hanychovej a Jakuba Prachařa.

Agáta sa najprv išla vyplakať k svojej mame do Izraela, a neskôr sa vrhla do nových vzťahov. Hoci pri každom novom vzťahu tvrdila, že stretla muža, ktorému sa žiadny z jej doterajších nevyrovná, napokon ani s jedným partnerom jej to nevydržalo dlhšie ako tri mesiace. Až to začalo vyzerať, že partnerov strieda rovnako často, ako sa striedajú ročné obdobia.

Jakub bol v tomto smere striedmejší a celkovo išiel viac do seba. Po rozchode sa síce aj on dal dokopy s modelkou Denisou Dvořákovou, ale po pár mesiacoch im vzťah skrachoval a Jakub sa dokonca vrátil domov k svojej mame. A rozhodol sa pre zásadnú zmenu životného štýlu, chce žiť zdravšie, aby tu bol pre svoju dcéru Miu čo najdlhšie.

Jakub pomerne dosť schudol, vďaka tomu aj omladol. Napriek tomu to vyzeralo, že "ostane na ocot". A zrazu sa Jakub "rozšupol", verejne sa vyznal z obdivu k jednej známej žene, keď jej povedal, že je nielen krásna, ale aj nechutne inteligentná, a až sa raz vezmú, nechá si po sobáši dokonca aj jej priezvisko. Už si vybrali aj miesto konania svadby, len ten termín ešte musia doladiť... A budete veľmi prekvapení, ktorá krásna a inteligentná žena to Jakubovi padla do oka...