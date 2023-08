Iryna Bilotserkovetsová takmer prišla o život.

Prednedávnom vyšla špeciálna tlačená edícia ukrajinského časopisu Playboy. Naposledy sa tak stalo ešte pred obdobím koronavírusu, od vypuknutia pandémie časopis fungoval iba v online prostredí. Na titulke ukrajinského magazínu je Iryna Bilotserkovetsová, ktorá je doma známa ako televízna moderátorka a príležitostná modelka. Jej manžel je jedným z blízkych poradcov kyjevského starostu Vitalija Klička. Irynin životný príbeh však mohol mať úplne iný koniec. Tri dni po ruskej invázii sa viezla s deťmi v aute, ktoré zasiahlo viacero výstrelov.

Následky boli zdrvujúce. Iryna prišla o oko a musela podstúpiť viacero operačných zákrokov, po ktorých jej ostalo množstvom jaziev. „Všade som mala jazvy, rany, stopy po zákrokoch. Vyzerala som ako Frankensteinova príšera," uviedla. Doktori jej hovorili, že pravdepodobne neprežije, no ona takú možnosť odmietla. „Nešlo o to, či ostanem krásna alebo nie. Bola to otázka života a smrti," konštatovala. S novou vizážou sa zmierila. „Už nemám peknú tvár, no zvyšok môjho tela je stále krásny".

Iryna sa časom stala symbolom ukrajinského odporu voči ruskej invázii. Momentálne pracuje ako organizátorka podujatí pre ukrajinských vojakov. Aj americký magazín ju nazval "hrdinkou nového čísla". Na titulke prvého tlačeného ukrajinského Playboya po roku a pol pózuje v železných bikinách pripomínajúcich brnenie, chýbajúce oko zakrýva strieborná páska v tvare srdca.

Špeciálne vydanie bude zaslané iba armáde, veliteľským centrálam a nemocniciam. Číslo s názvom Ženy zostávajú silné je venované ukrajinským ženám, ktoré boli vo vojne zranené, no napriek tomu ich neopustila vôľa žiť. „Vojna nás navždy zmenila. Niektorých z nás zasiahla menej, iných viac, no nikto nezostal rovnaký. Musíme sa navzájom podporovať a kráčať touto temnotou spoločne bez ohľadu na to, čo nás čaká," napísal kultový magazín.