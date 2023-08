Weiss si vyšiel do spoločnosti v sprievode svojej pôvabnej manželky.

Niekdajšiu tvár slovenskej ľavicovej politiky Petra Weissa už nevídať na verejnosti príliš často, to sa však čochvíľa môže zmeniť. Šušká sa, že medzi kandidátmi na prezidenta Slovenskej republiky by sa mohlo objaviť aj jeho meno. Nášmu fotografovi sa podarilo nafotiť ho v spoločnosti manželky Jany, ktorá pôsobila ako sudkyňa na jednom z bratislavských okresných súdov. Posledné roky trávila aj štúdiom na univerzite v iránskom hlavnom meste Teherán.

Spolu sa vybrali do rozpálených uličiek centra hlavného mesta na zmrzlinu. Weissova päťdesiatštyriročná manželka sa nahodila do modrých šiat, ktoré zvýraznili jej krivky. Expolitik mal nohavice a košeľu s dlhými rukávmi. Manželom počas prechádzky robil spoločnosť ich štvornohý miláčik.

Bývalý diplomat po boku druhej manželky pôsobí vyrovnane. Jeho prvé manželstvo poznačila obrovská tragédia. Vtedajšia manželka Marcela (†52) v roku 2003 spáchala samovraždu. Počas spoločného liečebného pobytu v Piešťanoch nechala manželovi v izbe miestneho hotela lístok, na ktorom bol odkaz, že išla na prechádzku. Niekoľko dní však o nej nikto nevedel, ani nepočul. Najhoršie obavy sa naplnili, keď telo našli na poli neďaleko Piešťan. Objavili ho družstevníci z Moravian nad Váhom, totožnosť Marcely potvrdil na mieste aj zdrvený Weiss.

„Moja manželka Marcela stála vždy pri mne a podporovala ma v súkromí, v práci aj počas môjho aktívneho pôsobenia v politickom živote. O to ťažšie mi je teraz vyrovnať sa s jej stratou,“ uviedol v roku 2003 Peter Weiss.

Len rok pred tým po vnútorných nezhodách opustil Stranu demokratickej ľavice (SDĽ), ktorú po zmene režimu spoluzakladal. So stranou sa v deväťdesiatych rokoch dostal do parlamentu aj do vlády. Bol poslancom Národnej rady a neskôr aj jej podpredsedom. V ďalších politických pokusoch nebol úspešný. Po odchode z aktívnej politiky pôsobil ako vysokoškolský učiteľ na Fakulte medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave. V rokoch 2009 – 2013 bol veľvyslancom Slovenska v Maďarsku, do roku 2020 veľvyslancom v Česku. Či sa sedemdesiatjedenročný Weiss v súčasnosti zapojí do súboja o Prezidentský palác, je zatiaľ otázne, zjavne však o tejto možnosti uvažuje. „Vyjadrím sa k tomu v najbližších dňoch,“ povedal pre PLUS 7 DNÍ.