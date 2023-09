Svadobnú cestu si Otto Weiter a Petra Maxin vymenili za pobyt „na malte“.

Dvojica vedela už v januári toho roka, že sa zoberie. Pôvodný termín mal byť tretí marec, no v záplave pracovných povinností ho nestihli, a tak svadbu presunuli na máj, ale ľahko zapamätateľný dátum s dvoma rovnakými číslami dodržali. „Dovolenku, ktorá mala byť súčasne svadobnou cestou, sme plánovali už od začiatku roka. Dali sme si vypracovať ponuky, poposielať ich do e-mailov s pevným presvedčením, že musíme ísť nutne na dovolenku. Dodnes sme ich neotvorili,“ konštatuje hlava rodiny Otto Weiter (68).

Názor zmenili kvôli rekonštrukcii domu. Nebol to spontánny nápad, skôr nevyhnutnosť. „O rekonštrukcii sme uvažovali už vlani, keďže strecha bola podbitá doskami, pod ktorými sa hromadili hniezda vtáčikov, osie hniezda a podobne,“ vloží sa do debaty Petra Maxin (42). „Keď som už naozaj každé ráno behala po terase zo spálne s metlou v ruke a neustále ju umývala od vtáčieho trusu, povedala som si, že toľko šťastia, ako mi tu každý deň nachystajú, si ani nezaslúžim,“ smeje sa. „A bolo rozhodnuté – dosky dolu, poriadok, dovolenka počká.“

Prievan ju dohnal k lekárom

Otto sa do domu nasťahoval pred vyše piatimi rokmi s vtedajšou manželkou Andreou. „Vtedy som urobil len najnutnejšie opravy, pretože bývalá majiteľka domu sa im veľmi nevenovala, keď ­že už mala ideu dom predať,“ zaspomínal Otto. „Porobil som elektrinu, vodu, lebo odpady boli niekde nefunkčné, a teraz konečne nastal čas na kompletnú rekonštrukciu.“ Petra na podfukovanie cez netesniace dvere a okná doplatila zdravím. „Netušila som, prečo mám neustále bolesti ramena, chodila som na obstreky, rehabilitácie. Až potom som zistila, že práve prievan a netesniace okná mi spôsobili bolesti, s ktorými som sa trápila niekoľko mesiacov,“ opisuje Petra.

Dom z dvora. Aby mohli odstrániť drevené dosky a podbitie, dom museli obohnať lešením. Zdroj: ARCHÍV O. W.

Na spálni mali klenbové okná a tie sa teraz Weiterovci rozhodli vymeniť za klasické obdĺžnikové. „Nie z rozmaru,“ vysvetľuje Otto. „V prvom rade nám nikde nechceli vyrobiť klenbové sieťky, a keď sme konečne našli firmu, ktorá bola ochotná, cena bola taká vysoká, že nás vyšlo lacnejšie vyhodiť ich a osadiť nové. Petrino trápenie však malo inú príčinu. Okná neboli len zle utesnené, ale mali iba jednovrstvové sklá, preto ten prievan a zima,“ vysvetľuje Otto.

„Už na staré drevené okná dávali dvojité a tu bola len jedna vrstva. Inak vypáčenie okien bolo tiež náročné, pretože neboli obmurované, ale zaliate v silnom betóne, ktorý sme museli rozbiť zbíjačkami.“ Manželia si pochvaľujú, že na robotníkov majú šťastie, ktoré si pán domu poistil tým, že ich prácu nielen kontroluje, ale pracuje spolu s nimi.

Nedoplatky na plyne

Dnes už manželia so smiechom spomínajú, ako ešte v zime kúrili ako kuriči, prikladali deky k oknám a, samozrejme, nedoplatok plynu pocítili v stovkách eur. „Žas­li by ste, čo všetko dokážu za roky vtáky nanosiť pod drevené obklady,“ ozrejmuje ďalšie nedostatky podbitia strechy doskami Otto.

„Robotníci nás zavolali, že tomu neuveríte – spod dosák povyťahovali až sedem veľkých vriec slamy. Vtáky do tej slamy dokonca prepašovali 60-centimetrový konárik, čo sme si vôbec nevedeli predstaviť, ako ho tam dostali. Takí sú vtáci usilovní. A to asi za dvadsať rokov, odkedy stojí ten dom.“

V súčasnosti sú už manželia na zimu zásobení drevom, aby svoje hniezdočko lásky vykúrili aj kozubom, ktorý je dominantou obývačky na prízemí. „Urobili sme prieduchy aj do horných i­zie­­b, takže sa na zimu celkom tešíme,“ hovoria spokojne.

Zväčšovanie predsiene

Keď už dom ovládli stavbári, pribúdalo aj roboty. Poznáte to, človeku vždy napadne aj niečo neplánované. Predsieň domu s rozmermi dvakrát dva metre sa zrazu zdala domácim malá. „Keď ste do nej vošli, bolo v nej až päť dvier do ostatných častí domu,“ vysvetľuje Otto, prečo práve v čase našej návštevy osádzajú hlavné vchodové dvere.

„Vonku bol prístrešok, ktorý sme k nej domurovali, a tak teraz, keď príde na návštevu viac ľudí naraz, nemusia stáť vonku pred dverami a čakať, kým sa prvý vyzuje a vojde do obývačky alebo do štúdia,“ hovorí Otto, prečo pristúpili i na rozšírenie predsiene. „Pribudlo sem aj okno, takže predsieň bude svetlejšia a nemusí sa hneď siahať po vypínači a zapínať svetlo.“

Domáci majster. Múrik a sedem ton kameňa odstraňoval Otto vlastnými rukami. Nahradí ich letná kuchynka. Zdroj: EMIL VAŠKO

Otto zrenovoval aj kúpeľňu, ktorú má vedľa svojej izby vyženený 17-ročný syn Leo. „Ako sa hovorí, nech je všetko urobené pri jednom bordeli,“ smeje sa spevák domáci majster. „Vyčistil som rúrky, vymenil odpad a batériu, vymaľovali sme ju, takže verím, že načas bude pokoj aj v tejto časti domu.“

Trojica, ktorá obýva dom, si na upratovanie a varenie nenajíma žiadne posily. Všetky práce okolo domu zvládajú sami. Bavia aj tínedžera Lea? „Neviem, či ho bavia, ale urobí bez zbytočných rečí všetko, čo treba,“ konštatuje Otto.

Cez víkendy sa manželia z robotníckych hábov prezlečú do kostýmov a hurá na javiská, či už v spoločných programoch, alebo Petra so svojou skupinou ABBA Slovakia, s ktorou rovnako brázdi slovenské mestá i zahraničie.

Dvor čakajú tiež zmeny

Medzi domom a bazénom sa aktuálne nachádza prístrešok, ktorý drží kovová konštrukcia, ale už len toto leto. Kútik popri múre od susedov, ktorý bol vyložený kameňmi, Otto pomaly rozoberá. Ručne vyhádzal sedem ton kameňa a krompáčom vyrubuje betónový múrik. Na mieste sa bude nachádzať novučičká letná kuchynka, postavená a zariadená v rustikálnom štýle.

„Bude to normálna letná kuchyňa so strieškou a s prívodom vody,“ prezrádza Otto plány s prístavbou. „Bude tam kuchynská linka, sprcha, toaleta, aby sa nemuselo behať do domu. Napadlo nám to v júli, keď som mal narodeniny a Peťka mi pripravila po odchode robotníkov oslavu narodenín, o ktorej som nevedel. Po každú lyžičku, kávu a pohostenie sme museli ísť do domu a verím, že budúce leto bude kuchynka postavená, zariadená a všetko bude poruke.“

Prístrešok. Po práci chvíľka posedenia. Po ňom sa Weiterovci pustia do pravidelného večerného plávania. Zdroj: EMIL VAŠKO

Do zimy by Otto chcel stihnúť položiť aspoň podlahu. Je však možné, že ak bude dobré počasie, neostane len pri podlahe, ale vytiahnu aj múry a potom stavbu na zimu zakryjú. Dominantou dvora ja aj bazén, v ktorom si manželia večer v rámci relaxu zaplávajú. V budúcnosti pribudne jazierko s rybičkami. „Ale až na budúci rok,“ s prosebným pohľadom na manžela zašveholila Petra.