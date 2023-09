„Koučky vraj zarábajú na nešťastí iných,“ tak znela nedávna kritika. Najznámejšia z nich – Katarína Runa sa bráni. S rodinou žije niekoľko mesiacov za rok na Bali.

Už niekoľko rokov vystupuje ako koučka Katarína Runa. Neštudovala psychológiu, Runa skončila žurnalistiku. Mala som možnosť vidieť jej prednášku a sledujem ju aj na sociálnych sieťach. Jedno sa jej uprieť nedá. Má obrovský dar reči. Neustále sa však vzdeláva. Aktuálne je v procese získavania druhého stupňa akreditácie medzinárodnej koučingovej asociácie - Professional Certified Coach.

Nedávno sa na koučky, ktorých neustále vo veľkom pribúda, spustila obrovská vlna kritiky. Začal sa doslova hon na čarodejnice, pretože ženám, ktoré sprevádzajú ľudí životom a radia im v ich ceste, boli vytknuté extrémne vysoké zárobky. Nie je žiadnym tajomstvom, že aj Katarína Runa s manželom a deťmi žijú striedavo na Slovensku a na Bali. Jej ceny sú vraj výnimočné. Sumy u Runy za niekoľkomesačný kurz sa pohybujú údajne aj okolo 2-tisíc eur.

Život na Bali

Neprajnosť iných môže Katarína vzbudzovať aj svojím životným štýlom. S manželom a deťmi počas roka žije niekoľko mesiacov na Bali. Z indonézskeho ostrova sa často prihovára ženám. "Áno, Bali môže vzbudzovať pocit luxusu, ale pravda je, že životné náklady na Bali sú omnoho nižšie než na Slovensku. Každá slovenská rodina, ktorej to charakter práce - napríklad online - umožňuje, sa môže na Bali presťahovať. My sme len využili príležitosť a chopili sa šance. Nie je to žiaden extrém,“ priznáva koučka.

Aj ona zažila ťažké časy a začínala od piky. "Tiež som žila dlho doslova z ruky do úst a práve práca na sebe mi dovolila zmeniť to. Napríklad tým, že som si dovolila opustiť zamestnanie a nasledovať to, čo ma skutočne baví a dáva zmysel. To, že chce toľko ľudí s nami spolupracovať je len dôkazom kvality práce môjho muža a mňa. A to je pointa mojej práce. Ženy nemajú byť tam, kde som ja. Ale tam, kde túžia byť ony samy. Pre niekoho je tým cieľom krásny vzťah, pre niekoho materstvo, pre niekoho osobné poslanie. Na tej ceste budem každého, kto to bude chcieť, podporovať,“ dodala.

Kritika jej pomohla

Nedávna kritika o tom, že mnohé koučky zarábajú na ľudskom nešťastí jej paradoxne pomohla. Dostala veľkú vlnu podpory a záujem o ňu vzrástol. "Ľúto mi je len jednej veci. Všetky klientky sú tu bez rozdielu prezentované ako „zraniteľná skupina,“ ktorá bez uváženia podľahne akýmsi nekalým manipuláciám. Fakt je ale ten, že drvivá väčšina z nich sú normálne, zrelé ženy, ktoré chcú skrátka rozvíjať a skvalitňovať svoj život. A za to by ich nemal nikto kritizovať ani haniť,“ myslí si Katarína Runa.

Vysvetľuje, že nie je terapeutkou a nikdy sa do tejto pozície ani nestavala. Jej kurzy vraj nie sú náhradou odbornej pomoci. "Klientmi sú ľudia, ktorí odbornú pomoc nepotrebujú. Mentori zdieľajú s klientmi vlastnú skúsenosť a ponúkajú na výber z viacerých ciest. V mojich kurzoch kombinujem rôzne prístupy, nikdy to však nie je psychoterapia. Venujem sa aj témam, ktoré psychológia často nepokrýva, a ak áno tak iba povrchne. Napríklad rozdielom medzi ženským a mužským princípom, starostlivosti o seba v materstve, práci so svojím cyklom a podobne. To, že som nastúpila na túto cestu, nebolo nejaké konkrétne rozhodnutie, ale prirodzený vývoj udalostí v mojom živote,“ vysvetľuje.

Svoje klientky však dokáže aj odmietnuť v určitých prípadoch "Ak vidím, že potrebuje odbornú pomoc, ktorú jej poskytnúť neviem a ani ju nechcem suplovať.“ Runa upozorňuje aj na podvodníkov v tejto brandži. "Tiež odporúčam, aby ste si pozorne všímali, čo vám daná osoba sľubuje. Ak je to práve ona, ktorá za vás podstúpi zmenu, zbystrite pozornosť. Nikto nemá zázračný prútik, mávnutím, ktorého zmení váš život. To musíte urobiť len vy sami. Pozor si dávajte aj na tzv. záchranársky syndróm. Nikto vás nemôže zachrániť, preto ak vám to niekto sľúbi, bude to viac o ňom ako o vás,“ vysvetľuje Runa. Kouč nemusí sadnúť každému. V prípade nespokojností by mal byť férový. "Preto napríklad pri mnohých kurzoch ponúkam aj garanciu vrátenia peňazí,“ dodala na záver.