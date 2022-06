Každý vie, ako vyzerajú dnes, no pozrite, ako Hana Zagorová (75) a Štefan Margita (65) vyzerali pred 30 rokmi, keď mali svadbu. Z jednej veci pôjdete do kolien...

Speváčku Hanu Zagorovú posledné mesiace síce trápi zdravie, ale aj napriek tomu im do života občas prídu príjemné momenty, ktoré ju od choroby aspoň trochu odpútajú.

Hana Zagorová sa kvôli podlomenému zdraviu musela vzdať mnohých vecí, ktoré má rada. Najviac ju však mrzia zrušené koncerty, ktoré chystala pre fanúšikov. Nič sa nedá robiť, zdravie je prednejšie, a že ju za ostatný rok poriadne vytrápilo. Snáď už však bude len lepšie.

Hanka bola v nemocnici dokonca aj v čase, keď mali so Štefanom osláviť 30. výročie ich sobáša. Margita jej chcel do nemocnice doniesť 30 ruží, ktoré Hanka miluje, ale kvôli možnej infekcii mu to doktori zakázali. Teraz má však už manželku doma, a tak si na výročie konečne mohli priťuknúť.

Pri tej príležitosti Štefan Margita zaspomínal na ich svadbu a zmienil kurióznu situáciu: „Na svadobnej hostine sedelo pri tabuli niekoľko mužov, o ktorých som vedel, že boli do Hanky zamilovaní. Zvláštny pocit...“ A keby len to. Kým Štefanovi išiel za svedka na svadbe jeho kamarát, nevlastný otec českej moderátorky Lucie Borhyovej Laco Borhy, Hanke Zagorovej išiel za svedka jej bývalý milenec, pozrite v GALÉRII, ktorý to bol...

Nuž, vtedy na svadbe to mal Hankin novomanžel Štefan asi veselé. Faktom však je, že Hanka sa so svojimi bývalými zrejme nerozchádzala v zlom. Napokon, veď aj s jej prvým manželom, baletným majstrom Vlastimilom Harapesom majú aj napriek rozvodu dodnes dobré vzťahy a Harapes sa s Hankou vždy rád stretne. Samozrejme, bež Margitu, ako pred časom priznal...