Zagorovej muž Margita ukázal veľkonočne vyzdobený byt: Nádhera, ale jednu vec by ste nečakali!

U Hany Zagorovej a Štefana Margitu sa už veľkonočné sviatky môžu začať. Pozrite, ako si sviatočne vyzdobili svoj byt.

Speváčka Hana Zagorová (75)sa zotavuje z vlekých zdravotných problémov, ktoré sú následkom ochorenia na covid-19. Hovorí sa, že všade dobre, doma najlepšie, a pre Hanu to platí teraz určite stonásobne viac. Kde sa človek dá lepšie dokopy, než v príjemnom útulmom domácom prostredí. A ak má k tomu doma ešte aj milujúceho partnera ochotného pomôcť a postarať sa.

Hana sa spolu so svojím manželom Štefanom Margitom pred rokmi presťahovala do novostavby v Podolí. Chvíľu trvalo, než sa tam zabývali, ale teraz si už celé roky užívajú pohodlie, o akom sa mnohým ani nesníva. Hana síce tvrdí, že nie je nejako špeciálne náročná ani rozmaznaná, ale tento mezonetový byt ponúka možnosti, po ktorých vždy túžila. Keďže v jej predchádzahúcom bydlisku na Vinohradoch mala problém s parkovaním pre nedostatok miesta, v novom bytovom komplexe veľmi ocenila podzemnú garáž, do ktorej sa z bytu pohodlne dá dostať výťahom, čo je výhodné najmä v prípade zlého počasia.

Hana so Štefanom tiež ocenili aj to, že si od začiatku mohli v spolupráci s architektom doňho zapracovať svoje návrhy, čiže takto dostali byt postavený presne podľa ich predstáv, a podľa toho to tam aj vyzerá. Nečudo, že sa jeho majitelia v ňom cítia tak dobre. Izby v ich mezonetovom byte sú orientované na východ a západ, byt má dve terasy, kde sa dobre darí kvetinám.

Vo svojom byte sa cítia veľmi príjemne, pretože Ijeho nteriér je moderne zariadený, pôsobí pritom veľmi útulne. Atmosféru okrem mnohých milých doplnkov mu dodáva podlaha z bambusového dreva. Obývací priestor od kuchyne oddeľuje krb. V každom ročnom období atmosféru interiéru dotvárajú živé kvetiny vo vázach a sviečky. A Hankin manžel Štefan MArgita sa už stihol aj pochváliť, ako vyzdobil ich bývanie na nadchádzajúce veľkonočné sviatky.