Zamilovaný Prachař so Sarou na novej FOTO, ten detail mnohých zaskočil: Môže to byť pravda?

Jakub Prachař sa pochválil spoločnou fotkou so Sarou z dovolenky v Mexiku, ale jedna vec ich dosť prekvapila.

Keď sa minulý rok prevalilo, že sa Jakub Prachař dal dokopy s herečkou Sarou Sandevou, mnohí boli prekvapení. Jakub sa so Sarou, ktorá je od neho o trinásť rokov mladšia, zblížil počas nakrúcania českého seriálu Dvojka na zabití, a vyzerá to tak, že si vybral dobre. Prachař, ktorý si predtým nepotrpel na nejaké vyznania na sociálnej sieti, sa pri Sare prekonal, keď napísal k jej fotke takýto komentár: "Mám doma medzinárodnú hviezdu. Som na teba pyšný, láska." Sara, ktorá má macedónske korene, totiž zahviezdila v zahraničnej produkcii, kde stvárnila hlavnú úlohu.

Momentálne si Jakub a Sara užívajú spoločné chvíle na dovolenke v Mexiku. Keď Jakub zavesil na sociálnu sieť ich spoločnú fotku, s prajnými komentármi sa priam roztrhlo vrece. Väčšina jeho sledovateľov, či už z radov jeho priateľov, alebo aj celkom neznámych fanúšikov sa zhoduje, že k sebe obaja veľmi pasujú a Jakub pri Sare dokonca omladol. Zaskočil ich však jeden detail na fotke.

Sara ma totiž na ruke prstienok a viacerí sledovatelia si hneď mysleli, že je to zásnubný. Tí viac zorientovaní však argumentovali tým, že zásnubný prsteň sa predsa nenosí na pravej ruke a navyše tí pozornejší si všimli, že Sara tento prsteň mala na fotke už pred dvomi rokmi. Nuž, zdá sa, že žiadne zásnuby sa zatiaľ nekonali, ani svadba zrejme nie je na obzore. Podstatné je, aby to dvojici spolu klapalo. Najmä Jakubovi to všetci veľmi želajú, lebo ako mu napísala jeho fanúšička Natalie, "konečne je po toľkých rokoch teroru šťastný, tak mu to praje." Zrejme narážala na jeho manželstvo s Agátou. Je pravda, že im to zrejme nie príliš klapalo, ale aké to bolo medzi nimi naozaj, vedia len oni dvaja.