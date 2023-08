Herci smútia za zosnulým Dušanom Kaprálikom. Spomienky mladých kolegov sú však úsmevné.

Slovensko obletela smutná správa. Zomrel známy herec Dušan Kaprálik (†75). Informáciu o skone herca potvrdil pre PLUS 7 DNÍ umelecký riaditeľ Novej scény Karol Čálik, ktorý prišiel o celoživotného kolegu a kamaráta. "Je to pravda. Naposledy som s ním hovoril pred týždňom. Ležal v nemocnici, kde sa liečil z ťažkej choroby, a jeho syn Martin mi ho dal k telefónu," doplnil s tým, že bližšie informácie nemá. Dušan Kaprálik naposledy vydýchol v domove sociálnych služieb v Dúbravke.



Pre svojich hereckých kolegov a mladé talenty bol Dušan Kaprálik nenahraditeľný. Veselé a zábavné historky s ním zažil aj Dárius Koči. "Volal som ho pán Kaprálik, hoci v duchu som mu hovoril Duško. Bol nesmierne vtipný, no vedel byť na skúškach aj zlý. Veľakrát lietali pri skúšaní papuče, ale aj kľúče,“ povedal pre PLUS 7 DNÍ Koči. Prvý raz sa stretli počas jeho študentských čias, keď skúšali na Novej scéne hru Mozart.



Podľa Kočiho mal Dušan Kaprálik veľmi rád mladých ľudí a ich spoločnosť. „Vždy pri nás omladol. Celá jeho rodina je úžasne úctivá, sú to veľmi dobrí ľudia. Viem to, lebo som mal možnosť s nimi spolupracovať. Duško bol ako náš otec, bol tu pre nás. Celej rodine prajem úprimnú sústrasť. Odpočinutie večné daj mu pane a svetlo večné nech mu svieti. Nech odpočíva v pokoji,“ dodal na záver mladý herec.



Krásne spomienky má na známeho herca aj speváčka Sisa Sklovska. "Netušila som, že je chorý. Vyzeral výborne a vždy som mu hovorila, že vôbec nestarne. Dnes ma správa o Duškovom úmrtí rozplakala. Veľmi veľa ma naučil a dal mi do života veľa. Ako speváčke mi Duško Kaprálik pomáhal s hereckými úlohami. Bol to jeden fantastický a senzačný človek,“ reagovala Sklovska.



S hlavou Kaprálikovskej rodiny mali srdečný a vrúcny vzťah. "Som z tejto správy zdrvená. Mali sme vynikajúci vzťah. Hneď ráno som písala jeho synovi Martinovi, s ktorým som hrala vo všetkých muzikáloch. Je mi to príšerne ľúto,“ dodala na záver speváčka.