Renáta Názlerová oslávila pred pár dňami 55 rokov a na narodeniny skončila plánovane na operačnom stole. Odkedy ju vo februári vypoklonkovali z pozície riaditeľky DSS v Pezinku, sa nezastavila. Behá po lekároch, naďalej sa venuje práci lektorky komunikácie, dopisuje ďalší román, so svojou face­bookovou skupinou pomáha tým, ktorí to potrebujú, a v neposlednom rade prostredníctvom seba dvíha sebavedomie ženám väčších veľkostí. Aj preto ju správanie bratislavských záchranárov doviedlo k tomu, že sa rozhodla do veci zaangažovať.

Nerobia nič zlé?

Možno si pamätáte prípad 22-ročnej ženy spred dvoch týždňov, ktorej prišlo počas výletu v Bratislave nevoľno a ku ktorej privolali záchranku. Tá sa k nej podľa viacerých svedkov zachovala nehorázne. Žene s vážnou diagnózou a kilami navyše nadávali do tlstých p** s tým, že ju ostrihajú, budú s ňou mať sex a podobne.



„Určite sa budem venovať tejto téme vo svojich videách. Je to jeden z dôsledkov toho, že sme rezignovali na slušnosť, že akceptujeme vulgárnosť a nemravnosť nielen v politike, ale aj v bežnej komunikácii. Terčom zlomyseľného ubližovania sú moletky aj seniori či hendikepovaní,“ zdôvodnila svoje rozhodnutie. „Syn politika verejne uráža moletnú ženu a matku, známy spevák takisto, diskrimináciu si užili aj modelky s veľkosťou 40, a tak záchranári vlastne nerobia nič zlé – veď u nás je to normálne, aspoň tak si to asi vysvetľujú. Ale nie, nie je to normálne. Tak ako doteraz, aj naďalej budem verejne hovoriť o nespravodlivosti a zastávať sa slabších.“

Nemáme sa za čo hanbiť

Len čo sa priblížila letná sezóna, Renáta Názlerová siahla do skrine, vytiahla z nej dvojdielne plavky a pustila sa do fotenia. Po zverejnení fotografií sa nestačila čudovať. „Na žiadnom príspevku som nemala 35-tisíc lajkov a tisíce komentárov a milión videní jedného videa, čo asi poukazuje na to, že ľudia sa chcú stotožňovať s normálnym človekom,“ komentuje nečakaný úspech. „Toľko lajkov dostávajú tí, ktorí majú 200- alebo 300-tisíc fanúšikov, ja ich mám asi 40-tisíc.“ Sama miluje more, plávanie a potápanie, takže s plavkami si vystačila. „Mám takých desať-dvadsať kusov, niektoré sú obojstranné,“ vysvetlí stručne. Podobne je to so šatami, má ich dosť a rada ich ukazuje aj ostatným ženám, aby sa inšpirovali.

Obyčajne nakupuje v dvoch obľúbených e-shopoch. „Raz som tam natrafila na nejaké šaty, pozerám a hovorím si – veď tá baba v tom vyzerá hrozne, tak som si ich objednala vo svojej veľkosti,“ spomína. Keď dorazili, odfotila sa v nich a oba zábery položila vedľa seba. „Fakt si myslím, že v nich so svojou päťdesiatdvojkou vyzerám lepšie ako modelka s veľkosťou 42,“ hovorí otvorene svoj názor. Odvtedy sa podobnému porovnávaniu venuje pravidelne.

„Keď ma nejaké šaty zaujmú a na stránke je v nich aj modelka – niektoré sú aj bez nich, ale to už nemá zmysel porovnávať –, predám staršie veci, daný model si objednám, skombinujem ho s tým zo stránky a zdá sa mi to veľmi inšpiratívne,“ tvrdí. „Okrem toho zakaždým, keď niekam cestujem, dopredu si zistím, či je v meste móda pre moletky. Ak je, zájdem tam, pofotím sa, čím tieto baby propagujem a podporujem, veď predávajú naše veľkosti, a šaty si od nich, samozrejme, kúpim. Skutočne si myslím, že sa nemáme za čo hanbiť,“ hovorí presvedčivo o ženách barokovejších tvarov. A dodáva: „Sme ženy, matky, manželky, staré matky, priateľky, sme bytosti, ktoré cítia a svet robia lepším svojou láskou a starostlivosťou. Takže bez ohľadu na to, ako vyzeráme, zaslúžime si rešpekt!“

Od lekára k lekárovi

Gro svojho času trávi teraz Renáta Názlerová návštevami lekárov a sama netuší, kedy sa skončia. Aj na naše stretnutie vo svojej prenajatej kancelárii prišla so zlomenou kostrčou. „Od marca sa dávam zdravotne do poriadku, lebo to dvaapolročné ‚ničnerobenie‘ v sociálnych službách, ako to bolo interpretované, si naozaj vyžiadalo daň na mojom zdraví,“ načne svoje zdravotné peripetie. „To nie je sťažnosť ani výčitka, proste to tak je,“ doplní. „Mňa ten kovid strašne zomlel, diagnostikovali mi postkovidový syndróm a to je jeden z dôvodov, prečo sa cítim tak, ako sa cítim, a prečo sa dávam postupne do poriadku.“



Pôvodne išla k lekárovi s tým, že ju bolia nezvyčajné kosti na chodidlách a trošku ju ešte bolí tu a tam a ešte hentam. „A už to išlo. Jedno CT, druhé CT, röntgen, odbery, prišli výsledky a ja o. k., idem sa dať dokopy.“ Dúfala, že do mesiaca-dvoch bude po nich, ale prišli ďalšie. „Medzitým mám problém s kostrčou, jeden stavec zlomený, druhý prasknutý. Je to v štádiu liečenia, uvidíme, či si to vyžiada aj operačnú liečbu.“

Vo voľnom čase sa pokúša dopísať svoj ôsmy román, bude sa volať Zmierenie. „Veľmi mi to nejde, lebo teraz nemôžem sedieť. A ďalší dôvod je ten, že predchádzajúca kniha bola veľmi úspešná a teraz mám v sebe brzdu, aby táto nebola menej dobrá, preto mi to tak trvá,“ hovorí otvorene.