Meky Žbirka si rozpad prvého manželstva dlho vyčítal najmä kvôli dcére Denise, ale...

Miro Žbirka prežil 33 rokov v šťastnom manželstve s Katkou, s ktorou mal dve deti, dcéru Lindu (31) a syna Davida (27). Každý však vedel, že okrem týchto dvoch detí má ešte prvorodenú dcéru Denisu (48) z prvého manželstva. Meky Žbirka sa o svojom prvom manželstve zmienil v knihe Miro Žbirka - Zblízka. Spevák v knihe prezradil, že sa ženil ako Lennon. Ten keď sa dozvedel, že jeho priateľka čaká dieťa, oženil sa s ňou. A rovnaké to bolo aj u Žbirku.

Meky Žbirka sa po prvý raz ženil veľmi mladý, mal asi 20 rokov, jeho Helga bola ešte mladšia, a tak ani jeden z nich v podstate nevedel, do čoho ide. Navyše, Meky bol stále preč z domu kvôli koncertovaniu, nemal čas na rodinu ani na dcéru. S prvou ženou sa odcudzili, či skôr zistili, že každý je iný, a každý z nich očakáva od života niečo iné.

Keď Žbirka odišiel od rodiny, mala jeho dcéra 13 rokov a Meky si to dlho vyčítal. Medzitým do Žbirkovho života prišla jeho budúca druhá manželka Katka, ktorú si rok po rozvode s Helgou vzal za manželku. Keď sa Žbirka ženil s Katkou, jeho dcéra Denisa mala 15 rokov. No ak si niekto myslí, že Meky opustil dcéru kvôli novej žene, je na omyle. V knihe totiž prezradil, že Denisa mu bola po vzájomnej dohode s exmanželkou a aj z rozhodnutia súdu zverená do opatery a spočiatku spolu žili v Bratislave. Keďže druhá Mekyho manželka bola od Denisy vari len o nejakých šesť či sedem rokov strašia, našli dáko spoločnú reč. Katka sa dokonca s Denisou učila na maturitu a dodnes majú normálny vzťah a v pohode spolu vychádzajú. A tak isto aj Žbirkova dcéra Linda má veľmi rada svoju staršiu sestru Denisu, aj neter Zaru.