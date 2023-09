Bez servítky je už viac ako šou o varení prehliadkou divných kreatúr. Inak tomu nie je ani v Čechách.

Každý týždeň sa medzi súťažiacimi Bez servítky nachádza jeden kontroverzný človek. Kedysi sa tvorcovia zameriavali skôr na komplikovanejšie povahy, teraz však hľadajú rôzne bizarné postavičky, čo už niektorým divákom začína prekážať. Namiesto varenia sa snažia pred kamerou iba odprezentovať a často nahnať nových sledovateľov na sociálnych sieťach.

Prvé vylúčenie v histórii

Minulý týždeň všetkých šokoval prípad, keď museli jedného zo súťažiach vylúčiť. Stalo sa tak vôbec po prvýkrát v dejinách tejto šou na Slovensku. Ľuboš mal od úvodného stretnutia kontroverzné správanie. Jeho ostrý slovník veľmi skoro prerástol do napádania svojich kolegýň, urážania a vulgarizmov. Ostatných označil ako svojich nepriateľov a neskôr prešiel aj ku vyhrážkam zabitím. Vtedy už štábu došla trpezlivosť a agresívneho súťažiaceho z Bez servítky vylúčili.

Tento rok nastal jeden podobne kontroverzný prípad. Účinkujúci Róbert vtedy síce všetkých kolegov kritizoval, ale pravidelne im dával 10 bodov. Réžia ho preto upozornila na to, že aj v tomto prípade môže ísť o istú formu podvádzania a pokiaľ v tom bude pokračovať, tak ho môžu vylúčiť. Urazený amatérsky kuchár si kvôli tomu vypol telefón a so štábom prestal komunikovať skôr, ako by mohlo dôjsť k jeho vyhodeniu.

Absencia základných znalostí a namiesto varenia predvádzanie sa

O zvláštne a podivné typy však nebola núdza ani počas predošlých kôl. Svojim intelektom šokovali aj účinkujúci aktuálneho týždňa. Súťažiaca Gabika pripravila svojim kolegom známy dezert Vtáčie mlieko. Väčšina z prítomných však šokovala domnienkou, že išlo o mlieko zo skutočného operenca. To nakoniec pobavilo najmä speváka Janisa, ktorý sa začudoval, že ostatní neovládajú ani základné znalosti o tom, ktoré zvieratá patria medzi cicavce.

Zhrození diváci. Elena Podzámska v relácii Bez servítky pomáhala kamarátovi Lacimu. Zdroj: TV JOJ

Medzi súťažiacimi sa v minulosti objavila napríklad Alex Wortex, ktorá celý týždeň budila pozornosť extravagantnými outfitmi a vyjadreniami. Slaytiiina nešetril svoj ostrý jazyk a posledný deň prekvapil tým, že prišiel oblečený v civile. Nechýbal ani milovník pestrých farieb Robo, ktorý sa neskôr predviedol i v Talente, ale aj známe osobnosti s podrezaným jazykom ako Nora Mojsejová či Habovci. Legendárne je aj vystúpenie súťažiaceho Laca, ktorému pomáhala Elena Podzámska. Diváci sa vtedy pohoršovali nad tým, že obaja vyzerali ako opití, čomu nasvedčovalo aj ich správanie pri varení.

V Čechách v ničom nezaostávajú

Ak by ste mali pocit, že sa naša šou Bez servítky trochu zvrháva, to by ste si mali pozrieť českú verziu Prostřeno. V najnovších častiach šokovali voľbou hneď dvoch súťažiacich. Maruška je milovníčka kostýmov, preto na jednu z návštev prišla nastajlovaná ako Avatarka. Okrem oblečenia a doplnkov výrazných modrých odtieňov nezabudla ani na natretie pokožky touto farbou. Raper Nanny si zase pred varením užil divoký večierok plný alkoholu. Opitý prišiel aj v deň natáčania a ďalším pohárikom potom neodolal ani počas pohostenia. Programy o varení sa tak v poslednom čase trochu zvrhávajú a namiesto dobrých receptov si odtiaľ diváci odnesú skôr rozporuplné zážitky.