Kto sa smeje naposledy, ten sa smeje najlepšie. Toto tvrdenie teraz stopercentne platí o Veronike Žilkovej!

Keď sa Veronika Žilková od svojho ešte stále manžela pred časom dozvedela, že už ju nemiluje, a preto s chce rozviesť, nebolo jej všetko jedno. Navyše, keď jej tento svoj zámer oznámil e-mailom, ktorý nasledoval po spoločnej rodinnej dovolenke aj s ich dcérou Kordulou... A pán veľvyslanec nezabudol v e-maili podotknúť, že prípadný nový vzťah je dôsledkom toho, že Žilkovú už nemiluje, a nie príčinou krachu ich manželstva.

Veronika mala nejaký "tušák", že za týmto manželovým zámerom môže byť niekto tretí, pretože odkedy jej manžel pôsobil ako veľvyslanec v Izraeli, začali jej chodiť anonymy, ktoré na tento fakt poukazovali. A tak to napokon aj bolo. No ako Veronika zdôraznila, v tomto prípade sa nič "neprevalilo", ale jej manžel sa osobne unúval oznámiť jej, že má milenku, dokonca jej prezradil aj meno dotyčnej.

To už bola Veronika v obraze. Onú mladú konzulárnu referentku Markétu Horňákovú Veronika totiž pozná aj osobne, keďže za manželom do Izraela chodievala a istý čas tam spolu s Kordulou aj žili. Ako priznala pre český portál blesk.cz, Veronika si presne vybavila aj ich prvé stretnutie. Podľa jej slov mladá referentka je presne Stropnického typ, a tak ju nevera s ňou zase až tak veľmi neprekvapila.

Viac prekvapený by mohol byť Stropnického zamestnávateľ, teda Ministartsvo zahraničných vecí Českej republiky, lebo pán veľvysalnec zrejme porušuje etický kódex, ak si teda ako ženatý začal vzťah s podriadenou pracovníčkou veľvyslanectva. A pokiaľ sa mladá milenka vyskytuje aj uňho v rezidencii, kde mimochodom majú Veronika s dcérou Kordulou doteraz svoje veci, porušuje aj interný predpis, ktorý hovorí, že v rezidencii veľvyslanca z bezpečnostných dôvodov môže bývať len rodina veľvyslanca. Markéta sa údajne mala medzi zamestnancami konzulátu chváliť, že Stropnického rozvedie, dokonca sa na to konali aj nejaké stávky...

Žilková o milenke svojho manžela hovoriť nechce, lebo mu sľúbila, že to nebude medializovať. Prezradila však, že s ňou má viacero spoločných fotografií, lenže ako to teraz vyzerá, mladá ambiciózna referentka sa jej vyše troch rokov doslova smiala za chrbtom. Veronika prezradila aj to, ako jej Stropnický vysvetlil, prečo si vlastne milenku našiel. „Povedal mi, že by si vraj rád ešte niečo užil na dôchodok,“ povedala herečka. A ako na to reagovala? „Úprimne? Začala som sa smiať a uľavilo sa mi!“ priznala Žilková pre Showtime, na ktorej však vidno, ako ju manželova nevera zničila. Žilková sa doslova stráca pred očami, váži už len 46 kíl, FOTO!