Veronika Žilková sa nezdá! Hoci teraz narieka, že kvôli prípadnému rozvodu vyjde na mizinu, tá si to vedela dobre spočítať už dávno.

Už keď sa Veronika Žilková v roku 20008 vydávala za Martina Stropnického, bola bohatá nielen na deti. Tých mala celkom dosť, veď z predchádzajúcich manželstiev mala dcéru Agátu a dvoch synovCyrila a Vincenta, k nim si adoptovala ešte syna Honzu a dcéru Markétu a so Stropnickým v čase svadby už mala dcéru Kordulu (syn Melichar zomrel ako niekoľkomesačné bábätko v roku 2007). Až niekoľko rokov po ich svadbe sa prevalilo, že Veronika Žilková bola pre Stropnického celkom dobrá partia, hoci ani on biedu netrel.

Keď Martin Stropnický pôsobil ako člen Poslaneckej snemovne, totiž musel priznať svoj majetok a podľa tohto vo svojom výlučnom vlastníctve mal dva pražské byty - v Holešoviciach a na Vinohradoch - a dve osobné autá. K priznaniu pripojil aj vyhlásenie, že vzhľadom k existencii manželskej zmluvy uzavretej pri sobáši s Veronikou Žilkovou nevlastní žiadny ďalší majetok, ktorý by prípadne plynul z manželského zväzku. A bolo vymaľované...

Ostatný majetok, a nebolo ho málo, patril jeho novej polovičke. Na spísaní predmanželskej zmluvy trvala práve Veronika, ktorá, keďže mala veľa detí, ich takto chcela zabezpečiť, aby v prípade rozvodu neprišla o majetok, ktorý by v budúcnosti mohla prenechať práve svojim deťom. A ako aj teraz priznala Veronika, spísali proste predmanželskú zmluvu o tom, že každý má svoj majetok, svoj plat a druhý na to nemá nárok. Teraz má Veronika strach o budúcnosť, pretože kvôli manželovi obetovala rozbehnutú kariéru, odišla za ním do Izraela a v januári tohto roku navyše oficiálne odišla do dôchodku.

Veronika Žilková tak vďaka tejto "poistke" v podobe predmanželskej zmluvy dopadne v prípade rozvodu podstatne lepšie, ako jej dcéra Agáta. Tá muslela po rozvode s Jakubom Prachařom vyplatiť svojho EX z ich spoločného domu v Suchdole. Minula na to všetky svoje úspory a ešte jej musela pomôcť aj mama Veronika, ktorá bola nútená predať ich rodinný klenot - luxusnú chalupu v Orlických Horách, kam chodievala relaxovať ich rodina celé desaťročia.