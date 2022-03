Žilková v šoku! Muž ju pozval na luxusnú dovolenku do Dubaja, no potom... To nemôže byť pravda!

Tá dopadla! Veroniku Žilkovú by ste nespoznali, tak ju zničila zdrvujúca správa od manžela. Čo sa stalo?

Veronika Žilková zažila šok, jej doterajší život sa jej obrátil hore nohami. To, čo sa jej stalo, nechce zažiť asi žiadna žena... Len nedávno sa vrátila z luxusnej dovolenky v Dubaji, na ktorú ju spolu s ich dcérou Kordulou pozval jej manžel, niekdajší herec a v súčasnosti český veľvyslanec v Izraeli Martin Stropnický. Na dovolenke vyzeralo byť všetko v pohode, Veronika sa na sociálnej sieti dokonca pochválila spoločnou fotkou s dcérou Kordulou, ktorá jej dovolila zverejniť romantický večerný záber. No Veronika ukázala vtedy nielen to...

Na sociálnej sieti sa herečka pochválila aj spoločnou fotkou so svojím manželom Martinom Stropnickým, zrejme z podvečernej prechádzky počas dovolenky a tiež nechýbali ani spoločné fotky v trojici s Kordulou. Proste krásna rodina... Jej sledovateľky ju hneď zahrnuli pochvalnými komentármi, ako im to spolu pristane a aký skvelý a krásny pár sú. Veronike vysekali poklonu, aká je statočná, že to v Česku všetko sama zvláda, kým je jej manžel v Izraeli...

Teraz však všetkých šokovala správa o tom, že Veronika Žilková a Martin Stopnický sa rozvádzajú. Herečke to mal jej manžel oznámiť dokonca len mailom pár dní po tom, ako sa Veronika vrátila z ich spoločnej dovolenky späť do Česka. V maili si našla od svojho ešte stále manžela takéto vysvetlenie: „Stálo v ňom, že už ma nemiluje a že sa mi ospravedlňuje,“ priznala pre český portál blesk.cz zdrvená herečka.

Veronika Žilková na sociálnej sieti svojím sledovateľkám túto šokujúcu správu aj osobne potvrdila: "Dnes vyšla pravdivá zásadná informácia o našej rodine, ale pretože začínam znova a tým, že tamto som musela zahodiť, tak som vám chcela povedať, že vaša cvičiteľka a navyše herečka, ktorá sa živí tým, že musí ľuďom dodávať dobrú náladu, silu a odvahu, tak nie som cynik, ale proste sa budem držať toho, čo sa snažím chcieť od vás, a to je za každej situácie si budovať pozitívizmus v duši," povedala skrúšená herečka, ktorú krach vzťahu a blížiaci sa rozvod viditeľne zničil, hoci sa snaží držať statočne.

Tak pre Veroniku Žilkovú, ako aj pre Martina Stropnického to bude už tretí rozvod v živote. Vo vzťahu spolu prežili dlhých 18 rokov, narodila sa im dcéra Kordula (16) a v roku 2007 aj syn Melichar, ten však zomrel ako šesťmesačné bábätko v dôsledku vrodenej vývojovej chyby.

Žilková bola predtým krátko vydatá za reklamného režiséra Jiřího Hanycha (63), s ktorým má dcéru Agátu (36), neskôr za stavebného inžiniera Marka Navrátila (†55), otca synov Cyrila (33) a Vincenta (24), ďalšie dve deti mali v pestúnskej starostlivosti. Stropnický sa predtým dvakrát oženil s Luciou Borovcovou (65), s ktorou tri deti - Matěja (38), Annu (32) a Františku (27).