Nedávno zosnulý Vašo Patejdl bol do poslednej chvíle ponorený do hudby. Celé leto koncertoval a doma sa venoval príprave veľkého projektu, ktorý mal vyvrcholiť v zime. Dokončí ho Elán?

Leto býva pre hudobníkov prajné na koncertovanie a ani Vašovo nebolo výnimkou. Doma už však pracoval na ďalšom projekte, ktorý nestihol dotiahnuť do konca.

„Naša hlavná téma bolo vianočné turné. Nápad naň a platňu Moje československé Vianoce je z roku 2020, keď prišiel kovid, a posunul sa o dva roky,“ vysvetľuje jeho manažér Jiří Strážnický. „Vlani sme urobili turné len v Česku. Plánovali sme ho totiž ešte začiatkom roka 2022, keď ešte na Slovensku vládli reštrikcie a organizátori nám nevedeli povedať, či ten koncert môže alebo nemôže byť.“

Fotografiu zo skúšok na vlaňajšie české vianočné turné zverejnil Vašo na svojom Facebooku. Zdroj: Vašo Patejdl/Facebook

Tešil sa na Vianoce

V Česku odohral Vašo dvadsať koncertov, z ktorých bolo osem vypredaných, a mali veľký úspech. Na Slovensku naplánovali štyri – v prešovskom divadle, v Nitre, v Banskej Bystrici a vrcholom všetkého mal byť koncert v činohre SND. „Tam sme chceli pokrstiť CD a DVD, ktoré bolo záznamom z turné z Česka so sláčikovým kvartetom a s jeho kapelou, čiže na tom sme teraz pracovali,“ upresňuje manažér.

„Takže Vašo sa už teraz tešil na Vianoce, na turné a na platňu. Tá určite vyjde, dorobíme ju, len neviem, či tento rok, lebo to, čo sa stalo, nám zobralo množstvo síl. Boli sme už v postprodukčnej fáze a uvidíme, do akej miery sa nadýchneme dorobiť to bez jeho prítomnosti. Skôr nás teraz brzdí tá emócia, že sme to chceli robiť s ním a pre neho.“

Elánisti na krste cédečka v Prahe. Jožo Ráž si neodpustil svoju obľúbenú cigaru. Zdroj: Archív NMH

Možno práve tento nedokončený projekt súvisí so sľubom, ktorý dal svojmu spoluhráčovi z Elánu počas poslednej rozlúčky Ján Baláž. „Vašo, čo sme si sľúbili a dohodli, to my dodržíme.“ Vašo Patejdl svoju rodinu materiálne a finančne zabezpečil, ale po hudobnej stránke by mohli byť práve dlhoroční priatelia a spoluhráči tí, ktorí mu pomôžu dokončiť jeho posledné dielo.