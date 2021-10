Speváčka Hana Zagorová prežíva ťažké chvíle, nikto preto nemal odvahu povedať jej túto správu...

Hanka Zagorová sa po ročnej pauze od koncertovania už veľmi tešila na stretnutia so svojimi fanúšikmi, a na nadchádzajúce koncerty sa svedomito pripravovala, veď nestáť rok na javisku je predsa len príliš dlhá doba. Navyše počas pred necelým rokom obaja s manželom Štefanom prekonali aj covid.

A práve prekonané ochorenie Hanke napokon urobilo nečakaný škrt cez rozpočet. Hanka sa zrazu cítila veľmi unavená, ťažšie sa jej dýchalo, a tak jej lekári namiesto koncertov, na jej veľkú ľútosť, naordinovali odpočinok, žiadne stresy a veľa vitamínov.

Pred vyše týždňom však Hanku Zagorovú náhle odviezla záchranka do nemocnice. Nanešťastie práve vtedy nebol jej manžel Štefan doma, ale v Košiciach sa chystal na svoj narodeninový koncert. Nebyť toho, že jej večer zavolal, a keď ona nedvíhala telefón, kto vie, ako by to dopadlo.

Štefan zalarmoval príbuzných, tí zase záchranku, a napokon sa o Hanku postarali v nemocnici. Štefan Margita vysvetlil, že Hanke teraz menia krv a že už sa zotavuje a cíti sa lepšie. Ale práve preto, v akom stave je, nemohli jej povedať veľmi smutnú správu.

Hanke totiž zomrela spolužiačka z vysokej školy Dana Píchová (†74). Tá mala zdravotné problémy už dlhšie, pred rokmi jej operovali nádor na mozgu, skončila na invalidnom vozíku. Neskôr sa jej choroba znova vrátila a po ďalšej operácii už nikoho nespoznávala.

Počas štúdia Hanka dokonca s Danou aj spolu bývala a boli dobré kamarátky, preto by ju táto správa mohla veľmi rozrušiť. Teraz potrebuje pokoj a odpočinok. Snáď sa čím skôr zotaví.