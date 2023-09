Pri zoznámení českej influencerky a bohatého Taliana sa nekonala žiadna romantika.

Týnuš Třešničková v čase zdravotných problémov spôsobených nehodou v tureckej reštaurácii prežívala aj galeje v súkromí. Zatiaľ čo ona niekoľko mesiacov bojovala v istanbulskej nemocnici s popáleninami na 35.-tich percentách tela vrátane tváre, dekoltu a rúk, jej priateľ ju opustil a našiel si inú lásku. Keď najviac potrebovala jeho oporu, takto ju sklamal a nechal ju samu trápiť sa v cudzine. Pritom pri nešťastnom incidente bol aj on, ale jeho oheň zasiahol len vo veľmi malej miere, takže sa skoro mohol vrátiť do Čiech.

Odvtedy Týnuš pracovala najmä na psychike, aby dokázala prijať svoje telo aj s jazvami, ktoré jej zostali po popáleninách. Pomohli jej viaceré plastiky, ale dodnes ju ešte na viacerých miestach trápi zjazvená pokožka. Preto i hľadanie nového partnera nebolo tak jednoduché. Česká influencerka musela najprv prelomiť nedôveru k mužom, ktorú nadobudla kvôli svojmu bývalému a taktiež sa preniesť cez strach z reakcií nápadníkov na to, ako teraz vyzerá jej telo.

Po návrate do Čiech sa jej našťastie podarilo nájsť novú lásku. Jej vyvoleným sa stal Talian David Nebbia, ktorý striedavo žije v Prahe a vo svojej rodnej krajine. Venuje sa podnikaniu a na prvý pohľad je jasné, že je od 27-ročnej Týnuš výrazne starší a nemá núdzu o peniaze. Už pred úrazom bola známa influencerka obviňovaná z toho, že je zlatokopka a nových partnerov si vyberá podľa ich finančného zabezpečenia. Ona sa tomu vehementne bránila, pretože údajne iba uprednostňuje starších mužov, ktorí jej ponúkajú stabilnejší vzťah. Zoznam jej milencov však navráva niečomu inému, rovnako ako aj postavenie jej aktuálneho priateľa.

Třešničková pre Extra.cz prezradila, ako sa s Davidom zoznámila. Nečakajte však žiadnu sladkú scénu ako z filmu. Influencerka potvrdila, že je pri zoznamovaní hanblivá, preto si svojho nového partnera našla na internete. „Pamätám si to veľmi dobre. Zoznámili sme sa na zoznamke. Nebolo to nič úplne romantické, ale myslím, že v dnešnej dobe je to úplne normálne. Ja som veľký introvert, takže toto bola pre mňa najjednoduchšia cesta, ako niekoho spoznať. Nerada sa zoznamujem v realite. Vlastne mi príde, že v dnešnej dobe je to už trošičku divné,“ porozprávala o začiatkoch svojho aktuálneho vzťahu.

Veľkú rolu pri zoznamovaní istotne zohrali nepríjemnosti z jej minulosti. Týnuš si potrpí na svojom vzhľade, preto prekonať tieto chybičky krásy a nájsť si niekoho, komu to neprekáža, určite nebolo jednoduché.

Zamilovaný párik má už za sebou prvý veľký krok v ich vzťahu. Rozhodli sa, že budú mať spoločný domov. „My sme sa sťahovali len nedávno do môjho bytu. Priateľ má síce v Prahe svoj byt, ale vlastne sme sa rozhodli, že nedáva zmysel sa takto presúvať, keď sme v Prahe. Môj byt je väčší, takže sme spolu tu,“ potvrdila informácie o spoločnom bývaní. Napriek tomuto posunu zatiaľ svadbu nezvažujú a vraj v budúcnosti uvidia, či sa na ňu nakoniec odhodlajú.