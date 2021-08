Módna pohroma alebo zámer? Česká herečka Jitka Čvančarová vie, ako upútať pozornosť. Svojou róbou totiž tromfla aj slávnu Droběnu z Popolušky.

Jackuliakova EX, česká herečka Jitka Čvančarová, sa pýši ženskou postavou s bujnejšími krivkami a najmä výstavným dekoltom. Vhodne obliecť takúto postavu na spoločenské podujatie býva preto tvrdým orieškom nielen pre samotnú herečku, ale aj výzvou pre renomovaných návrhárov, ktorí sa podujmú pomôcť jej s prípravou róby.

Herečka spolu so svojím manželom, tanečníkom Petrom Čadkom býva pravidelným hosťom na Filmovom festivale v Karlových Varoch a vďaka jej róbam bola doteraz vždy neprehliadnuteľná. Nie inak to bolo aj tento rok, keď svojím outfitom zase raz spôsobila poriadny rozruch, veď pozrite! Len nie je jasné, či to tentoraz bola len zlá voľba alebo zámer.

Jitke tento rok s prípravou róby pomohol dvorný návrhár prezidentky Zuzany Čaputovej Boris Hanečka a herečka si spoluprácu nevedela vynachváliť, tvrdila, že jej ho zoslalo samo nebo. Iný názor na to však mali nielen módni kritici, ale aj bežní smrteľníci, ktorí sa o Jitkinom výbere róby vyjadrili dosť nelichotivo. Podľa viacerých jej táto róba vôbec nesadla, vyzerala v nej zbytočne mohutne a pripomínala im Droběnu z Popolušky v podaní legendárnej Heleny Růžičkovej. Pozrite si FOTO v GALÉRII!