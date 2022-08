Zničená Plačková to už nedáva! Aha, ako ju tehotenstvo zmenilo, FOTO: A priznala aj... To ozaj?

Zuzanu Plačkovú už tehotenstvo zmáha, pozrite, aká je zmenená.

Keď sa Zuzana Plačková (31) pred pár mesiacmi dozvedela, že je konečne tehotná, bola tá najkrajšia správa, akú sa kedy dozvedela. Keďže aj sama priznala, že otehotnela krátko po tom, čo ju a jej manžela prepustili z vyšetrovacej väzy pre podozrenia ich z účasti v organizovanej skupine obchodujúcej s drogami, našli sa aj takí, ktorí hneď začali kalkulovať s tým, že ak by náhodu Zuzana musela ísť do väzenia, tehotenstvo by ju pred ním mohlo ochrániť. V každom prípade si Zuzana tehotenstvo užíva, hoci...

Zuzana Plačková s manželom Reném Strauszom(33) sa už nevedia dočkať narodenia syna, pre ktorého už majú všetko prichystané. A zdá sa, že Zuzana už ide do finále, alebo sa aspoň tak cíti. Tehotenstvo ju začína zmáhať, značne ju zmenilo, veď pozrite FOTO v GALÉRII. Zuzana by už najradšej išla rovno do pôrodnice rodiť. Nuž, onedlho sa zrejme dočkáme...