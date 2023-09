Jozef Paulíny, známy najmä zo skupiny Modus sa nikdy na nič nesťažoval. O jeho trápení vedel málokto.

Jozef Paulíny bol veľkou hviezdou osemdesiatych rokov, keď účinkoval v skupine Modus, kde vedľa Ivony Novotnej naspieval množstvo hitov, ktoré komponoval Janko Lehotský. Roberta, Keď sa raz oči dohodnú, Skús, či Snívaj lietaj bež a skáč boli len niektoré z nich.

Po odchode z Modusu sa z branže úplne nevytratil. Občas si pri rôznych príležitostiach zaspieval s kapelou, no v médiach sa prezentoval zväčša len ako frajer Eriky Judínyovej, Marcely Molnárovej či Mariky Sorosovej, ktorá predtým randila s Karlom Gottom.

Stretávali sme ho často na najrôznejších party, z ktorých odchádzal v dobrej nálade a zvyčajne ako posledný. O tom, že ho trápia zdravotné problémy, vedel málokto. Nepriamo sa s ťažkosťami zdôveril dvornému textárovi Modusu, Kamilovi Peterajovi.

„Vedel som, že ho niečo trápi, ale netušil som, že je to tak vážne. Keď som sa ho pýtal viac, mávol nad tým rukou. Nechcel to ďalej rozvíjať. Je mi to tak ľúto. Bol to veľmi príjemný, zábavný a vzdelaný človek. A, samozrejme dobrý spevák. Mal som ho naozaj rád, “ hlesol Peteraj.

S faktom, že je s ním zle, sa Jozef len pred pár dňami zdôveril bývalej láske, speváčke Marcele Molnárovej. Nepríjemná správa ju zastihla na vystúpení. "Drahý Jozef Paulini, lúčim sa s tebou a nemôžem v tichu, lebo pracujem. I tak moja duša cíti, že odchádzaš vdiaľ. Hovorili sme o tom pred dvoma týždňami. Na náš hodinový rozhovor nikdy nezabudnem, ani na to, čo sme spolu prežili. Naše hlboké priateľstvo, ktoré bolo nad všetkými vzťahmi, nám dávalo porozumenie a zmierenie so životom. Ach, nájdi pokoj v objatí tvojho ocka a mamy. Budem pamätať, neboj. Trocha tvoja Rybka," odkázala mu Marcella.