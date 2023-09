Desaťročia trápenia a potoky sĺz si vybrali svoju daň. Legendárna speváčka Yvonne Přenosilová je mŕtva.

Česká spevácka legenda Yvonne Přenosilová, ktorá má zástup fanúšikov aj na Slovensku, je mŕtva. Nezabudnuteľná interpretka hitov Boty proti lásce, Roň slzy, Tak prázdná, Zimní království, Mně se líbi Bob, či Sklípek, skonala ako sedemdesiatšesťročná na celkové zlyhanie organizmu. Jej zdravotný stav sa dramaticky skomplikoval po onkologickej diagnóze. Naposledy vydýchla v pražskej nemocnici na Vinohradoch pondelok 11. septembra po trinástej hodine.

Sľubný začiatok a teror

Svoju kariéru naštartovala v šesťdesiatych rokoch, keď bola hviezdou prvej veľkosti aj v divadle Semafor, Apollo, no spievala aj so skupinou Olympic.

Po tom čo v roku 1968 podpísala manifest 2000 slov, bola prenasledovaná režimom do takej miery, že s rodičmi emigrovala do Nemecka. Usadili sa v meste Mníchov, kde sa v roku 1978 vydala za právnika, baróna Maxmiliána von Schuckmanna, ktorému rok po svadbe porodila syna Maximiliána. Pracovala ako letuška a neskôr, na popud Karla Kryla aj v rádiu Slobodná Európa.

Osudný rozvod a strata syna

Jej manželstvo trvalo len šesť rokov. Po rozvode vychovávala syna sama. Veľký zvrat nastal s príchodom nežnej revolúcie a politického prevratu v roku 1989. V Československu na ňu fanúšikovia nezabudli, takže oprášila svoje legendárne hity a naštartovala opäť spevácku kariéru. Do svojho rodiska sa kvôli rôznym vystúpeniam a koncertom vracala tak často, že sa napokon v roku 1993 rozhodla do Prahy z Mníchova presťahovať natrvalo. Veľký problém, ktorý ju sužoval do konca života nastal, keď jej vtedy štrnásťročný syn dva týždne pred sťahovaním oznámil, že s ňou odmieta vycestovať a ostane bývať v Mníchove u otca.

„Max mi to povedal po tom, čo bol s otcom na večeri a ja som nevedela čo robiť. Mala som na výber, buď ho k sťahovaniu donútiť, alebo ho nechať u otca. No ale donúťte pubertiaka, aby sa s vami odsťahoval do cudzej krajiny. Som presvedčená, že keby som ho vzala za ruku a násilím dovliekla do Prahy, zo života by mi urobil peklo,“ opisovala neriešiteľnú situáciu v televíznom programe 13. komnata.

Tajný plač

Fanúšikovia jej kľačali pri nohách, no ona sa sužovala. „Celý čas som čakala, že mi Max zatelefonuje, aby som si prišla pre neho. Priznám sa, dodnes kvôli tomu plačem. Ten fagan je už veľký, no aj tak ma to bolí,“ priznala s trpkosťou v hlase.

K boľavej situácii sa napokon vyjadril aj syn slávnej speváčky. „Netešilo ma, keď si odišla, pretože som stratil domov. Každý deň mi bolo za tebou smutno, no nechcel som odísť do Česka. To bolo tvoje miesto, nie moje,“ povedal jej do očí pred televíznymi kamerami. Zareagoval tiež na zlovestné komentáre ľudí, ktorí jeho slávnu matku odsudzujú za to, že ho opustila. „Ona ma nikdy neopustila. Ja som nechcel ísť a to je rozdiel. Bolo to moje rozhodnutie. Môj vzťah s otcom bol chladný, ale viem, že viac ako ja, trpela mama,“ uzavrel.