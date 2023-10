Aj panovníci, ministri či najvyšší duchovní potrebujú voľný čas. Mnohí ho trávili zaujímavými činnosťami. Napríklad Saddám Husajn, ktorý bol známy ako neľútostný iracký diktátor, písal knihy. Zaujímavé je najmä jeho dielo s názvom Zabíba a kráľ, kde bývalý vládca Iraku popisuje ľúbostný príbeh medzi kráľom starej Mezopotámie a obyčajným dievčaťom. Pod rúškom romantiky ide o očividnú propagandu. Kráľ je v skutočnosti Husajn a obyčajné dievča stelesňuje iracký ľud. Dielo sa v Iraku stalo bestsellerom, údajne podľa neho vznikol aj muzikál.

Zaujímavé koníčky mal aj vikingský kráľ Olaf Tryggvason, ktorý žil v 10. storočí. Keď akurát neplienil osady počas vojnových výprav, venoval sa horolezectvu. Preslávil sa však žonglovaním, ktorým si získal mnoho obdivovateľov. Žongloval totiž s nožmi, rovno s tromi naraz. Obratné ruky mu poslúžili aj v bojoch, údajne dokázal rozdávať rany so zbraňami v každej ruke a vedel hodiť aj dva oštepy naraz.

Anglický kráľ Eduard II. trávil čas podobne ako poddaní. Jeho záľuby boli praktické, čo bolo sympatické ľudu, no podľa členov vznešeného stavu sa ponižoval. Eduard totiž miloval vodu - bol nadšený plavec, rád sa plavil na lodiach a oddával sa aj rybolovu. Často vymenil kráľovské povinnosti za lovenie rýb v spoločnosti obyčajných ľudí. Raz dokonca nemal problém skočiť do priekopy medzi roľníkov, aby im pomohol s kopaním.

Svoje hobby pred pár dňami predviedol aj americký minister zahraničných vecí Antony Blinken. Ten je celoživotným fanúšikom hudby, okrem spevu hrá aj na gitare. Keď spustil celosvetovú iniciatívu Spojených štátov v oblasti tzv. hudobnej diplomacie, miesto nudného prejavu chytil do rúk gitaru a postavil sa za mikrofón. Blinken predviedol vlastnú interpretáciu skladby Hoochie Coochie Man od bluesovej legendy Muddyho Watersa.

I couldn’t pass up tonight’s opportunity to combine music and diplomacy. Was a pleasure to launch @StateDept’s new Global Music Diplomacy Initiative. pic.twitter.com/6MUfTXO9xK