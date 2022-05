Ich manželstvo im mohli všetci v dobrom len závidieť. Pozrite, ako sa Libuše Šafránková a Josef Abrhám zmenili za 45 rokov spoločného života.

Oni dvaja sa však jednoducho našli. Zoznámili sa, keď Abrhám randil s Naďou Urbánkovou. Nakoniec sa v roku 1976 milenci, ktorí boli obaja vychovaní vo viere, vzali v kostole. A strihli si to rovno dvakrát. Keďže Libuška bola katolíčka, jednu svadbu mali v katolíckom kostole. Josef je však evanjelik, preto, aby sa ani jemu nekrivdilo, mali druhú svadbu aj v evanjelickom kostole.

Asi rok po svadbe sa im narodil syn Jozef (44) a začali spolu hrať v mnohých filmoch, v komédii Svadobná cesta do Jiljí alebo vo filme Vrchní, prchni! Ten sa stal jedným z absolútne najmilovanejších. Manželskému páru to klapalo nielen pred kamerami, ale aj v súkromí, obaja si skvelo rozumeli. No hoci Libuše túžila po veľkej rodine, napokon to v ich rodine zostalo len pri jednom synovi.

V každom prípade ich syn Josef sa postaral o to, že sa ich rodina rozrástla. V prvom manželstve s režisérkou Denisou Grimmovou sa mu narodili dvaja synovia, Josef (15) a Antonín (13), z ktorých sú už teraz šikovní filmári. V druhom manželstve so Slovenkou Ľudmilou sa mu potom narodila dcéra Laura Josefína (5) a syn Benjamin (4). Herecký pár si potom na staré kolená užíval nie herectvo, ale radosť im robili práve ich vnúčatá.

Škoda len, že hereckému páru sa v posledných rokoch nedarilo po zdravotnej stránke, aby si svoje vnúčatá mohli ešte dlhšie užívať. Libuška podľahla vážnym dlhoročným zdravotným problémom len dva dni po svojich 68 narodeninách. A jej muž Josef Abrhám, ktorý na tom tiež nebol zdravotne najlepšie, ju následoval do neba po jedenástich mesiacoch.