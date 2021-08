Z niekdajšieho idolu dievčenských sŕdc Lukáša Vaculíka je dnes zrelý muž, ktorý o rok oslávi okrúhlu šesťdesiatku. Pozrite, ako veľmi sa zmenil.

Keď Lukáš Vaculík nakrútil v roku 1979 svoj prvý film Lásky medzi kvapkami dažďa, vďaka ktorému sa dostal do povedomia, netušil, ako sa mu v nasledujúcom desaťročí zmení život a koľko bude mať fanúšičiek naprieč celým Československom. O tri roky neskôr prišiel film Vítr v kapse a vtedy sa začalo aj jeho celoživotné priateľstvo so Sagvanom Tofim, s ktorým si strihli roly vo filmoch Kamarát do dažďa a neskôr aj Kamarát do dažďa II: Príbeh z Brooklynu.

Plagáty so slávnou dvojicou kedysi zdobili takmer každú dievčenskú izbu. Film "pre mládež" išiel režisér Jaroslav Soukup nakrúcať s už osvedčenou dvojicou Lukášom Vaculíkom a Sagvanom Tofim, s ktorými pracoval už na filme Vítr v kapse (1982) a stal sa z neho kasový trhák. Lukáš mal vtedy len 20 rokov a Sagvan sladkých osemnásť. Kde sú tie časy...

V roku 1988 sa ich cesty opäť spojili pri nakrúcaní filmu Kamarát do dažďa, kde sa už predviedli ako "starí harcovníci". Napokon, režisér, ktorý im obom ušil roly doslova na mieru, musel na samotné nakrúcanie čakať tri roky, keďže Lukáš bol medzitým aj na vojenčine. O štyri roky neskôr si spolu zahrali aj v pokračovaní vo filme Kamarát do dažďa 2.

Pri nakrúcaní filmu Kamarát do dažďa 2 mali možnosť spolupracovať s mladou, vtedy len 19-ročnou modelkou Simonou Krainovou. Ako po rokoch priznala, aj ona bola do Lukáša Vaculíka, ktorý mal v tom čase už 30 rokov, zamilovaná: "Nemohla som ho nemilovať. Veď kto ho nemiloval?! Jasne, že som ho milovala," povedala Krainová. Ani nečudo, Lukáš ju očaril nielen svojím chlapčenským vzhľadom, ale najmä svojimi spôsobmi, úrovňou a trpezlivosťou, keď jej ako neskúsenej radil počas nakrúcania, ako a čo robiť, ako hrať a tváriť sa. Chodiť spolu ale nikdy nezačali. Do milostného života jej totiž vstúpil ten druhý, playboy Sagvan Tofi. A ako neskôr spolu s jej vtedajšou najlepšou kamarátkou Darou Rolins zistila, Sagvan stíhal chodiť s obidvomi naraz. Toto by jej Lukáš asi nikdy neurobil...

Odvtedy už prešli roky a z mladých chalanov sú dávno zrelí muži. Hoci sú obaja rozdielni nielen vzhľadom, ale aj povahami, stále si výborne rozumejú a doplňajú sa. Lukáš bol raz ženatý, má už dospelého syna a pred niekoľkými rokmi sa rozviedol. Sagvan je síce stále slobodný, ale žije v dlhodobom vzťahu a s partnerkou vychováva dcéru Satine.

Kým Sagvan Tofi, ktorý svoju mladosť strávil prevažne pri barovom pulte, aj dnes pôsobí sviežo a mladistvo, Lukáš Vaculík vyzerá, akoby ho život poriadne vytrápil, zjavne je to typ, na ktorom sa roky výrazne podpisujú. A tak, hoci je od Sagvana Tofiho v skutočnosti starší len o dva roky, pôsobí, ako by bol od neho straší aj viac ako o dekádu.