Známi herci mali opletačky pre svoje výroky či dokonca mlčanie.

Amerického herca Kevina Sorba si mnohí pamätajú z televízneho seriálu Herkules, ktorý najmä v 90. rokoch s obľubou sledovali aj mnohé domácnosti na Slovensku. Potom však jeho hviezda zhasla. Herectvu sa síce venuje doteraz, no ide o filmy s evidentne nízkou produkciou či filmy, pri ktorých svietia negatívne hodnotenia divákov i kritikov. Samotný Sorbo má jasno v tom, prečo to tak dopadlo. Tvrdí, že je politickým obetným baránkom prenasledovaným pre svoju kresťanskú vieru. Pravdou však je, že v poslednom čase o ňom väčšinou počuť ako o mužovi s radikálnymi názormi.

Povzbudzoval útočníkov, smial sa z pandémie

Počas pandémie polemizoval o kovide a očkovaniu vakcínami, je absolútny odporca interrupcií, verejne sa vysmieva z LGBT komunity a intenzívne lobuje za zbrane v každej domácnosti. Podobne ako Donald Trump tvrdí, že posledné prezidentské voľby v USA boli sfalšované, počas útoku na washingtonský Kapitol podporoval dav cez twitter. Podľa jeho kritikov sa bývalému modelovi Sorbovi podarilo uchmatnúť rolu v nečakane úspešnom seriáli, no podobne ako mnohé iné seriálové hviezdičky jednoducho nebol dostatočne talentovaný na to, aby si vybudoval stabilnú hereckú kariéru vo vyššej lige.

Bývalá bojovníčka MMA a fitnes modelka Gina Carano mala ešte donedávna sľubne rozbehnutú kariéru. Objavila sa v obľúbenej filmovej sérii Rýchlo a zbesilo či v úspešnej komiksovke Deadpool, dostala aj úlohu v seriáli Mandalorian zo sveta Star Wars. Z toho ju však počas druhej série vyhodili. Aj keď oficiálny dôvod neoznámili, predpokladá sa, že herečka si koniec zavinila sama cez jej kontroverzné príspevky na sociálnej sieti. Tam často urážala ľudí s odlišnou kultúrou alebo náboženstvom, taktiež šírila správy o sfalšovaných prezidentských voľbách. Počas pandémie kritizovala nosenie rúšok. Štúdiu došla trpezlivosť, keď zverejnila výrok „byť republikánom je ako byť židom za holokaustu“. Carano bola zo seriálu vyhodená s tým, že už s ňou v budúcnosti nechcú spolupracovať. Odvtedy sa o ňu producenti príliš netrhajú.

Aj Chaplin

Svoje si vytrpela aj legenda nemého filmu Charlie Chaplin. Po druhej svetovej vojne v USA vzniklo napätie okolo možnej hrozby šírenia komunizmu. V tom období známy Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI) obvinili stovky občanov, v ktorých videli komunistických špiónov či sympatizantov Sovietskeho zväzu. Medzi podozrivými bol aj slávny herec. Chaplin odmietol hovoriť o svojich politických názoroch, načo ho agenti FBI označili za boľševika a potenciálne bezpečnostné riziko. To sa odrazilo na hercovej kariére, jeho filmy sa stretli s nevraživosťou a bojkotom. Keď v Londýne uviedol svoj nový film Limelight, zakázali mu návrat do USA. Anglický rodák Chaplin našiel nový domov vo Švajčiarsku, kde v roku 1977 aj zomrel. Po smrti sa dočkal čiastočného zadosťučinenia - keď sa v Amerike zmenila politická klíma, postupne sa obnovila jeho popularita a status filmovej ikony.

Eštebák medzi divákmi

U nás si opletačky s režimom pravidelne zažívalo aj humoristické duo Milan Lasica a Július Satinský. Od roku 1959, ešte počas štúdia, začal Milan Lasica vystupovať s Júliusom Satinským v autorských divadelných predstaveniach, v ktorých svojským humorom s prvkami irónie reagovali na aktuálne spoločenské udalosti. Aj keď bolo z ich replík evidentné, že ide o politickú satiru, komunistický režim ju dlho toleroval. To sa zmenilo po vpáde vojsk Varšavskej zmluvy do Československa. V roku 1970 bolo Divadlo na korze, kde vtedy duo pôsobilo, pre odvážnu kritiku okupácie zatvorené. Obom humoristom zakázali umeleckú činnosť. Na dva roky ich prichýlili v brnianskom divadle, no aj tu ich neustále sledovali tzv. eštebáci. Po návrate na Slovensko sa stali členmi operety Novej scény, o čo sa pričinili ich umeleckí kolegovia Ivan Krajíček a Kamil Peteraj. No ani tu nemali pokoj. Ako viackrát v minulosti uviedli, nebolo ľahké baviť publikum s pocitom, že v obecenstve neustále číha aj donášač obávanej Štátnej služby. Väčšej slobody sa dočkali až pár rokov pred revolúciou. V roku 1982 vzniklo Štúdio S, kde vďaka odvahe vedenia začali humoristi opäť účinkovať so svojimi autorskými inscenáciami.