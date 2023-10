Je závislá od vône zeminy, no nie je otrokom buriny. Výpomoc má pri pestovaní aj pri údržbe bazéna.

Pomaly, ale isto nám leto dáva zbohom. S ročným obdobím sa mení aj príroda, no nám sa ešte podarilo navštíviť herečku a moderátorku Zuzanu Vačkovú (54), ktorá nám svojou bohatou záhradou vyrazila dych. Všade, kde sme sa len pozreli, niečo rástlo a kvitlo. Blondínka nesklamala, pri bráne svojho domu nás čakala vysmiata a vpustila nás na svoj pomerne veľký pozemok.

Opakovala po bratovi

Herečka nám urobila podrobnú prehliadku svojej záhrady, a ako sme u nej zvyknutí, jazyk sa jej počas našej návštevy takmer vôbec nezastavil. „Bože, ten čas letí,“ začala zamysleným povzdychom. „Už je to neuveriteľných pätnásť rokov, čo som sa pustila do stavby tohto domu, a ani na sekundu som to neoľutovala. Túto stavbu a prostredie som si navrhovala sama tak, aby som bola spokojná a mala výbeh do prírody. Je to moja oáza pokoja a ľúbim to tu čoraz viac. V rodinnom dome som veľmi spokojná, cítim sa tu slobodne. Detstvo som prežila na chalupe u babičky, kde sme mali krásnu prírodu. Vytvorila som si k nej taký silný vzťah, že výsledok vidíte. Všade okolo vás je samá zeleň a niekedy sa neviem nabažiť vône zeme. Takže nasťahovať sa do rodinného domu bolo pre mňa v podstate iba to, že som sa akoby vrátila do mladších čias,“ zaspomínala si.



Pozemok si pred rokmi vyhliadla v obci Chorvátsky Grob, čo je len pol hodiny od nášho hlavného mesta. Vieme, kto ju touto lokalitou inšpiroval. „Môj brat sa rozhodol, že si v Grobe postaví dom, tak som sa ním inšpirovala. Povedala som si, že by bolo fajn, keby sme boli blízko seba.“

Pestovanie ju dobíja

Hovorí sa, že okrem prostredia, ktoré vás obklopuje, sú dôležití ľudia vo vašom okolí. „Nebudem sa snažiť teraz preháňať a prikrášľovať, ale na susedov mám šťastie. S jednými máme taký vzťah, že si pravidelne podávame koláče cez plot, ktorá suseda skôr upečie, tá už zakričí. Ťažké koronové chvíle sme si krátili tým, že sme si každú nedeľu robili susedské cezplotové súboje. Susedia boli na svojej strane, my zase na našej a hádali sme pesničky. Oni pustili nejakú pesničku, my sme museli hádať a naopak. Ten, kto prehral, musel pripraviť niečo chutné. Bol to taký náš koronový rituál, ku ktorému sa hádam nebudeme musieť vrátiť. Takže v Grobe som nielenže v pokojnom prostredí, ale aj s príjemnými ľuďmi.“



Vačkovej záhrada nemá ani zďaleka malé rozmery. Je naozaj veľká a ona má čo robiť, aby ju udržiavala v kondícii. „Mám automatickú kosačku, ktorá krásne pokosí, ale mám aj záhradníkov, ktorí sem pravidelne chodia a pomáhajú mi to tu vyčistiť, ostrihať. Starám sa o malé záhony vzadu a s tým ostatným mi pomáhajú oni. Ale vždy sa striedame. Ak nemôžu oni a je niečo nutné upraviť chlapskou rukou, pomôže mi otec, ktorý tu so mnou býva. Čiže nie je to tak, že mi sem nabehne firma a o všetko sa na počkanie postará. Aj my prikladáme ruku k dielu, lebo starať sa o záhradu je radosť. Cítiť tú vôňu zelene, zeminy, sledovať a tešiť sa, ak niečo podrastie, zakvitne alebo dozrie. To ma dobíja.“

Nie je otrokom buriny

A čo všetko pestuje? Niektoré dobroty mala tak „pozašívané“, že by sme ich bez jej upozornenia ani neobjavili. „Mám figovníky, marhule, jablone, broskyňu, černice, maliny, jahody aj čerešňu. Úplne vzadu pestujem bylinky, uhorky a paradajky. Je pravda, že za to vďačím tunajšej zemi, pretože je veľmi plodná. Aj rastliny sú krásne, bujné, zelené.“ Už od začiatku vedela, že bude mať veľkú záhradu, preto sa poistila, aby nebola otrokom buriny. „Záhradu mám ošetrenú geotextíliou, ktorá zabraňuje tomu, aby tam nerástlo to, čo tam rásť nemá. Takže je to všetko jednoduchšie ako kedysi. Dnes už to tí záhradníci vedia urobiť tak, aby záhrada nebola na ťarchu, ale viac pre radosť.“



Jej najväčším vypestovaným miláčikom je ťahavá voňavá vistéria. „Je to moja srdcová záležitosť, ktorá mi obrastá celú terasu a ktorá na jar kvitne asi iba týždeň, ale úplne nádherne, potom to z nej už opadáva celý rok. Tieto zelené stromy a kríky sú nádherné na pohľad, ale je s nimi aj trošičku starosti, pretože z nich padajú listy a musím to tu vlastne každé ráno zametať, no zároveň to robí akoby efekt malej džungle, a to bolo mojím cieľom.“

Kontrola na diaľku

Mať rodinný dom a záhradu je starosť, ale aj radosť. Na pomerne rozsiahlej terase trávi herečka so svojimi blízkymi a priateľmi veľa času. Je dostatočne veľká pre viacerých ľudí, ale veľakrát sa tam ocitne aj sama a relaxuje. „Rada tu ležím, rada si tu čítam a od jari až do jesene sme iba na terase. Tu vlastne raňajkujeme, obedujeme, večeriame a celý náš život sa presúva z domu do záhrady. Veľmi sa teším, že to mám urobené tak, že sa tu dá byť, aj keď je veľmi horúco a slnečno, ale aj keď je chladnejšie alebo prší. My môžeme byť stále vonku. Vrch mám krytý a z bočných strán mi nefúka nepríjemný vietor. Teplota je tu vždy taká akurát. Ak nám je trošku teplejšie, keď­že posledné letá sú dosť horúce, máme to na skok do bazéna, ktorý nás príjemne schladí.“



Zdá sa, že Zuzana vie, ako si zariadiť veci tak, aby si bývanie v dome a na dedine zjednodušila. Tak to má aj so spomínaným bazénom. „Mám pána z bazénového servisu, ktorý sa stará o to, aby som mala dávkovanie chémie do bazénu automatické. To si on ustriehne v nejakej svojej aplikácii a len mi zavolá, že to treba doplniť, alebo príde osobne a skontroluje, či je všetko funkčné a v poriadku. To je paráda, aké sú dnes aplikácie a výdobytky.“ Herečkinou úlohou je iba vyberať listy sitkom, ak do bazénu napadajú a nezoberie ich skimmer.

Má aj zverinec

Za pekného počasia herečka takmer každé ráno cvičí jogu. „To je vynikajúci pocit. Otvorím oči, idem sa prebudiť na terasu, zacvičím si, dám si rýchlu sprchu a plná energie šup do práce.“



K bývaniu v dome neodmysliteľne patria aj grilovačky. V záhrade sme videli jeden väčší a jeden menší gril. Popri tom, ako sme si prezerali záhradu, okolo nás pobehovali psík a kocúr. Na svojich miláčikov nedá dopustiť. „Nie sú takí kamaráti, že by sa k sebe túlili. Predtým som mala jazvečíka a dvoch kocúrov a tí spolu dokonca spávali v jednej búde. Boli ako jedna rodina, no tieto dva sa iba akceptujú. Mám aj papagája, toho občas dávam na drevené kruhy, ktoré sú zavesené na konštrukcii terasy. Sem-tam si tam vyskočí aj kocúr. A ak budeme chvíľu ticho, vzadu v záhrade je občas skupinka žiab, ktoré možno budete počuť.“ Zuzana nezavádzala, počuli sme ich.



Na terase sa nedalo nevšimnúť si veľký boxovací mech, ktorý visel z jej strechy. „Keďže tu môj vnuk Riško trávi pomerne veľa času, z čoho sa nesmierne teším, tak sme mu sem zavesili boxovacie vrece, ktoré bolo kedysi môjho syna Jakuba.“ Jej takmer štvorročný vnúčik tam má aj svoj kresliaci stolík a malú motorku. „Som rada, že mu môžem ponúknuť priestor, aby mohol tvoriť a hrať sa. Teším sa z každého momentu, ktorý u mňa strávi, keďže som pracujúca babka, ktorá skúša a hrá veľa predstavení, takže mu nevenujem až toľko času, ako by som chcela, lebo som pracovne veľmi vyťažená. Ale inak som, myslím, zábavná, veselá babka.“