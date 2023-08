FIKCIA: Slovenska má plné zuby. Zamierila do neprebádaných vôd amerického šoubiznisu

Vynášala informácie alebo nevynášala? Na tom sa nevie zhodnúť verejnosť ani súdna rada. A asi sa ani nezhodne. Dnes je to však už zrejme jedno. Hoci Pamela Záleská nekompromisne a dosť nahlas odmietla akýkoľvek konflikt záujmov a nekompromisne vyhlásila, že sa nikdy nespreneverila výkonu sudcovského povolania, nedávno urobila zásadné rozhodnutie. Celú kauzu okolo jej vzťahu s novinárkou chce pochovať ukončením súdnej praxe. A nielen to. Krajinku pod Tatrami chce definitívne opustiť a zamieriť za veľkú mláku.



„Dostala som ponuku, ktorá sa neodmieta,“ stroho zaznel na druhej strane telefónnej linky hlas podobný Záleskej. „Odchádzam navždy a vy sa tu pokojne utopte vo vlastnej žlči!“ Opakované pokusy o spojenie boli neúspešné: „Číslo, na ktoré sa pokúšate dovolať, bolo zrušené,“ dozvedeli sme sa od automatického telekomunikačného asistenta.



Našťastie, naša redakcia má rozsiahlu sieť spolupracovníkov, a tak sme aj tentoraz plne v obraze. Hoci to, čo sme sa dozvedeli, bolo také neuveriteľné, že sme horúcu informáciu niekoľko dní overovali. A tu je: Pred týždňom sudkyňu oslovil herec a jeden z plejády režisérov pôvodného televízneho seriálu Baywatch David Hasselhoff s tým, že by ju chcel ako hlavnú postavu do nových epizód v minulosti divácky úspešného projektu.



„Zaujalo ma jej meno, príbeh lásky i profesionálny život,“ prezradil nám zaskočený David. „Podľa mňa bude ako záchranárka v atraktívnom prostredí kalifornských pláží hviezdiť,“ dodal, pričom odmietol prezradiť podrobnosti scenára.



Na otázku, prečo nekúpil len práva na príbeh, ale rovno Záleskú angažoval, nám Hasselhoff odpovedal: „Nešlo o sociálne cítenie, na to som priveľký ekonóm. Poviem to na rovinu, štandardný model krásy už vychádza z módy a peroxidové blondínky ako Pamela Anderson už nikoho nepošlú do kolien. Ľudia chcú neobyčajne obyčajných hrdinov. Takých, s ktorými sa môžu stotožniť, aj keď z toho nie sú vždy nadšení. Takých, ktorí ich vedia rozčúliť i rozcítiť. Verte mi, toto bude pre amerických divákov skutočná bomba.“



Podľa posledných informácií je Záleská už v Kalifornii a má za sebou prvé kamerové skúšky. Ak všetko dobre dopadne, pilotný diel by sa mal vysielať v polovici budúceho roka. Či však seriál dorazí aj k nám, zatiaľ nie je známe.