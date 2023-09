FIKCIA Úspešný kouč sa z neúspechu belasých poučil a nič nenecháva na náhodu.

Mení taktickú prípravu. Ako avizoval, po výprasku futbalistov Slovana na Cypre s Arisom Limassol 2 : 6 tréner belasých Vladimír Weiss starší prijal rázne opatrenie. Začal študovať tenisové zápasy.



„To nemôže byť náhoda. Limassol v celej svojej histórii nastrieľal šesť gólov len raz – v exhibičnom zápase s anglickými turistami a tí boli navyše trochu, ľudovo povedané, nadrbaní,“ snažil sa nám vysvetliť úspešný kouč, prečo sa rozhodol pre netradičný kurz. „No a potom s nami uhrajú takýto tenisový výsledok. To jednoducho nemôže byť náhoda, ale znamenie osudu.“ Bývalý reprezentačný tréner teraz sleduje zápasy najväčších legiend bieleho športu, ako je Djokovič, Nadal či Federer. „Všímam si napríklad, ako dokážu zvrátiť vývoj zápasu po prehratom prvom sete,“ hovorí. „Mimoriadne užitočné sú najmä súboje z Wimbledonu, už som chalanom v šatni dal zopár rád, ako sa majú pohybovať, aby nezakopávali o trávu.“



Ako sa nám podarilo zistiť, Vladimír Weiss nezostal len pri teórii, ale zaplatil si aj tenisové hodiny. Fotoreportér PLUS 7 DNÍ ho nachytal, ako zarezáva na antukových kurtoch. Počas výmen síce občas dôrazným hlasom a nie veľmi vyberanými slovami spochybnil trénerovu odbornosť, ale snaha a odhodlanie mu nechýbali.



Trénerovi prudká povaha nového zverenca nevadí. „Oveľa viac ma znepokojujú jeho tenisové zručnosti,“ posťažoval sa pod podmienkou anonymity. „Však sa pozrite na tie fotky, čo ste urobili. Zlé postavenie, zlé držanie rakety, divná koordinácia, budeme musieť poriadne zamakať.“



Optimizmus ho však neopúšťa. „Bude to tvrdá drina, ale zodpovedne môžem povedať, že Slovan v konferenčnej lige nevyfasuje kanára, teda žiadny set neprehrá na nulu. A pri troche šťastia by to doma na Tehelnom poli mohol s niektorým zo súperov dotiahnuť aj na tajbrejk.“